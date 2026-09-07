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Halk TV Türkiye Şamil Tayyar’dan erken seçim açıklaması: Yeni yol haritasına dikkat çekti

Şamil Tayyar’dan erken seçim açıklaması: Yeni yol haritasına dikkat çekti

AKP’li Şamil Tayyar, ekonomideki yeni yol haritasının erken seçim ihtimalini neredeyse ortadan kaldırdığını belirterek, en yakın seçim tarihinin Nisan 2028 olduğunu söyledi.

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Şamil Tayyar’dan erken seçim açıklaması: Yeni yol haritasına dikkat çekti
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Türkiye’de erken seçim tartışmaları sürerken AKP’li Şamil Tayyar, seçim tarihine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Tayyar, ekonomide uygulanan yeni yol haritasının erken seçim ihtimalini büyük ölçüde ortadan kaldırdığını belirterek, kişisel kanaatine göre en yakın seçim tarihini açıkladı.

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ERKEN SEÇİM İHTİMALİNE DİKKAT ÇEKTİ

Siyasetin her türlü sürprize açık olduğunu belirten Tayyar, buna rağmen ekonomide izlenen yeni yol haritasının erken seçim ihtimalini neredeyse sıfırladığını ifade etti.

Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seçim konusunda kendi öngörüsünü de kamuoyuyla paylaştı.

“UFUKTA NİSAN 2028 GÖRÜNÜYOR”

Şamil Tayyar, kişisel kanaatine göre Türkiye’nin en yakın seçim tarihinin Nisan 2028 olduğunu söyledi. Tayyar paylaşımında, “Siyaset bu, her türlü sürprize açık olduğunu biliyoruz. Ancak ekonomideki yeni yol haritası, erken seçim ihtimalini neredeyse sıfırlamış gibi. Kişisel kanaatim, ufukta Nisan 2028 görünüyor” ifadelerini kullandı.

Şamil Tayyar’dan erken seçim açıklaması: Yeni yol haritasına dikkat çekti - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Erken Seçim Şamil Tayyar
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