AKP'li Mesut Özarslan AKP'de kriz çıkardı: Cumhur İttifakı'nı adeta ikiye böldü

CHP'den istifa ederek AKP'ye katılmasıyla siyasi gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen ve 'Tosuncuk' ile 'Tosun Paşa' lakaplarıyla da anılan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, bu sefer Belediye Meclisi'ndeki dengeleri sarstı.

CUMHUR İTTİFAKI ADETA İKİYE BÖLÜNDÜ

AKP'li Özarslan'ın meclise sunduğu yetki ve imar planı teklifleri, Cumhur İttifakı ortakları AKP ile MHP'nin karşı karşıya gelmesine ve iki partinin farklı kararlar alarak oylamalarda birbirine düşmesine yol açtı.

AKP VE MHP'Yİ BİRBİRİNE DÜŞÜRDÜ

Keçiören Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı toplantısında, Yükseltepe Mahallesi'ndeki park alanında yer alan taşınmazın 10 yıla kadar kiraya verilebilmesi amacıyla Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile Belediye Encümeni'ne yetki verilmesini öngören teklif ele alındı.

Birgün'de yer alan habere göre, söz konusu kiralama teklifi YENİ Parti ve CHP gruplarının yanı sıra AKP grubunun da ret oyuyla karşılaştı. Oylamada sadece MHP grubu teklifi destekleyen yönde oy kullanırken, teklif oy çokluğuyla reddedildi.

MHP ÇEKİMSER, AKP KARŞI ÇIKTI

Meclisin Temmuz ayındaki oturumunda ise Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan iki parsele ilişkin uygulama imar planı değişikliği teklifi gündeme getirildi.

Oylama sırasında MHP grubu çekimser kalmayı tercih ederken, AKP ve CHP grupları aynı safta birleşerek ret oyu verdi. Böylece bu teklif de oy çokluğuyla kabul edilmedi.

Son iki toplantıda üst üste yaşanan bu oylamalar, Cumhur İttifakı'nı oluşturan AKP ve MHP grupları arasındaki ciddi bir tutum farkını gösterdi.