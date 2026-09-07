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Ahmet Özer'den Devlet Bahçeli'ye 'süreç' ziyareti

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Özer, Terörsüz Türkiye süreci için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

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Ahmet Özer'den Devlet Bahçeli'ye 'süreç' ziyareti
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Görevden uzaklaştırılan seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, kendisinin göreve gelmesi gerektiğini sık sık dile getiren MHP Lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Bahçeli'yi makamında ziyaret eden Özer, Terörsüz Türkiye adı verilen süreçte üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğini vurguladı.

Ahmet Özer'den Devlet Bahçeli'ye 'süreç' ziyareti - Resim : 1
Ahmet Özer - Devlet Bahçeli

"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Devlet Bahçeli ile içinden geçtiğimiz barış sürecini bütün yönleri ile değerlendiren çok kıymetli bir görüşme gerçekleştirdim. Onurlu ve kalıcı bir barışın gerçekleşmesi, adaletin ve demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla ihya olması için üstümüze düşen sorumluluğun bilinciyle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

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BAHÇELİ'NİN 'AHMET'LER GÖREVE' SÖZLERİ

PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile ilgili Ekim 2024'te yaptığı çağrıyla "Terörsüz Türkiye" adı verilen sürece öncülük eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ahmet Özer'in de görevine iade edilmesi gerektiğini sık sık dile getiriyor.

Süreç kapsamında PKK/KCK mensupları için hazırlanan çerçeve yasanın ilk imzacılarından olan Bahçeli, ağustos ayında düzenlemeye ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Selahattin Demirtaş evine, Ahmet'ler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır. Hedefimiz Türkiye'nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Esenyurt Belediye Başkanı Devlet Bahçeli MHP Abdullah Öcalan PKK Çerçeve Yasa Terörsüz Türkiye
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