Ahmet Özer'den karar sonrası ilk açıklama: Göreve dönmemin önünde engel yok

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında "özel belgede sahtecilik" suçlamasından beraat eden Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan verilen 8 ay 10 günlük hapis cezasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edeceklerini açıkladı. Özer, göreve dönmesinin önünde hukuki bir engel bulunmadığını savundu.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer hakkında da karar açıklandı. Özer, "özel belgede sahtecilik" suçlamasından beraat ederken, "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, söz konusu ceza hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

24 Ağustos'ta görülen karar duruşmasının ardından ilk açıklamasını yapan Özer, hakkındaki kararı kabul etmediklerini belirtti. Yasal itirazlarını yapacaklarını söyleyen Özer, davanın nihai sonucunda beraat kararı beklediklerini ifade etti.

Özer, açıklamasında hakkındaki suçlamalar yönünden beraat kararı verildiğini belirterek, buna karşın yalnızca bir süre tutuklu bulunmuş olmasından hareketle "adeta bir ceza verilmesi gerektiği izlenimi oluşturacak şekilde" görevi ihmal suçlaması kapsamında hapis cezasına hükmedildiğini savundu.

"KARARI KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUZ"

Hakkındaki 8 ay 10 günlük hapis cezasını kabul etmediklerini vurgulayan Özer, "Gerekli tüm yasal itirazlarımızı süresi içerisinde ve kararlılıkla yapacağız" dedi.

"GÖREVE DÖNMEMİN ÖNÜNDE HİÇBİR ENGEL YOK"

Mahkemenin hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönündeki kararının mevcut hukuki durum itibarıyla göreve dönmesinin önünde engel oluşturmadığını savunan Özer, "En büyük beklentimiz ve motivasyonumuz, inşallah en kısa zamanda görevimizin başına dönerek Esenyurt'a kaldığımız yerden hizmet etmeye devam etmektir" dedi.

Özer'in açıklaması şöyle:

"24 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen karar duruşmasında, hakkımda hazırlanan iddianamede ileri sürülen suçlamalarda beraatime karar verilmiştir. Bununla birlikte, yalnızca bir süre tutuklu olarak ceza infaz kurumunda bulunmuş olmamdan hareketle olsa gerek, adeta bir ceza verilmesi gerektiği izlenimi oluşturacak şekilde, “görevi ihmal” suçlaması kapsamında 8 ay 10 gün hapis cezasına hükmedilmiş; ancak bu ceza hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verilmiştir.

Öncelikle ifade etmek isterim ki, hakkımdaki bu kararı da kesinlikle kabul etmiyoruz. Gerekli tüm yasal itirazlarımızı süresi içerisinde ve kararlılıkla yapacağız. Hukukçularımızın ortak değerlendirmesi ve dosyanın bütünü dikkate alındığında, beklentimiz ve inancımız nihai olarak beraat kararı verilmesidir.

Kamuoyunun merak ettiği göreve dönüş meselesine ilişkin olarak belirtmek isterim ki, mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olması, mevcut hukuki durum itibarıyla görevime dönmemin önünde hiçbir engel teşkil etmemektedir. Alınan karar içerisinde bizim açımızdan en önemli teselli bu husustur. Bundan sonraki süreçte hukuki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. En büyük beklentimiz ve motivasyonumuz, inşallah en kısa zamanda görevimizin başına dönerek Esenyurt’a kaldığımız yerden hizmet etmeye devam etmektir."