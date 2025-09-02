6 ay önce Gürsel Tekin: Hiçbir CHP'li kayyum olmayı kabul etmez

2011, Haziran 2015, Kasım 2015 ve 2018 genel seçimlerinde CHP İstanbul milletvekilliği yapan, 2014-2016 yılları arasında CHP Genel Sekreterliği görevini yürüten Gürsel Tekin, bugün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na "geçici kayyum" olarak atandı.

Öte yandan kayyum olmayı kabul eden Gürsel Tekin'in 6 ay önce verdiği bir röportajda, hakkındaki "kayyum olacak" iddialarını kesin bir dille yalanladığı, hatta 'CHP'lilerin bunu kabul etmeyeceği'ni söylediği röportaj gündem oldu.

"HİÇBİR CUMHURİYET HALK PARTİLİ BUNU KABUL ETMEZ"

22 Mart 2025'te 12punto'dan Hazal Güven'in sorularını yanıtlayan Tekin, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Rasim Ozan Kütahyalı'nın, "CHP'nin başına Gürsel Tekin kayyum olarak atanacak" iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı.

Söz konusu iddialara tepki gösteren Tekin, "Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili bunu kabul etmez. Daha doğrusu devleti kuran bir siyasi partiye kayyum gelmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞ MEYDANLARINDA KURULMUŞ BİR SİYASİ PARTİYE KAYYUM ATANMASINI KABUL EDEMEM"

Tekin, açıklamasının devamında, "Burada isimleri falan boşverin. Böyle bir şey olamaz zaten. Parti hakkında sonuç itibarıyla bir soruşturma var. Bunun gerektirdiği şekilde CHP Genel Merkezi bir kurultay kararı almıştır. Böyle bir süreçte ben partiye kayyum atanmasına milyonda bir bile ihtimal vermiyorum.

Bugün hem ülkeyi kurmuş hemde bütün siyasi partilerin anası babası olan, savaş meydanlarında kurulmuş bir siyasi partiye kayyum atanmasını, bunun fikrini bile kabul edemem ben" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin Ekim 2023’te yapılan İstanbul İl Kongresi’nin seçilmiş yönetimini görevden aldı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in yanı sıra il yönetim kurulu ile disiplin kurulu üyeleri 'tedbiren' görevden uzaklaştırıldı.

Mahkeme, partinin yönetimi için Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan beş kişilik geçici kurulu kayyum olarak atadı.

