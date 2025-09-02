Kayyum heyeti siparişle gelmiş: Davacı kimi istediyse o geldi

ÖZEL HABER - HALKTV.COM.TR

Mahkeme; il başkanı, il yönetim kurulu ve il disiplin kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, İstanbul örgütüne ilişkin ilçe/il kongresi seçim çalışmalarının durdurulmasına ve Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap’tan oluşan kayyum heyetinin göreve gelmesine karar verdi.

Karar, CHP’li Özlem Erkan’ın açtığı dava üzerine alındı. Erkan’ın, 6 Nisan 2025’te yapılan olağanüstü kurultayda “Denge ve Dayanışma” listesinden PM adayı olduğu ancak seçilemediği ortaya çıktı.

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptaline yol açan süreçte kritik bir ayrıntı ortaya çıktı. Davacının, 27 Ağustos’ta mahkemeye sunduğu dilekçede, “sayın mahkemenin tedbir kararı vermesi halinde kayyum olarak atanması için sunduğumuz liste ektedir” ifadelerine yer verdi. Bugün açıklanan kararla birlikte, dilekçede adı geçen isimler geçici yönetim olarak görevlendirildi. Kararın alınmasına neden olan itirazı yapan Özlem Erkan, son kurultayda mevcut yönetime karşı çıkan Denge ve Dayanışma Listesi’nden Parti Meclisi adayı olmuş, ancak seçilememişti.