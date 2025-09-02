Kayyum atanan Müjdat Gürbüz, Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne meclis oylamasıyla seçilen AKP'liyi tebrik etmiş!

CHP İstanbul İl Başkanlığına Kayyum olarak atanan çağrı heyetinden Müjdat Gürbüz’ün, İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmaların 5'inci dalgasında gözaltına alınan ve sonrasında ise tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yerine meclis oylamasıyla seçilen AKP'li Eray Karadeniz'i tebrik ettiği görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, bugün görülen davada CHP’nin 2023 İstanbul İl Kongresi’nde seçilen yönetimi görevden alarak yerine geçici kurul atadı.

KAYYUM ATANAN İSİMLER

Mevcut il yönetimi yerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurul atandı. CHP’den istifa ettiğini açıklayan Gürsel Tekin’in istifa etmediği de ortaya çıktı.