CHP İstanbul'a kayyum atandı: Özgür Özel'den ilk mesaj

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Halk TV'de gazeteciler Fikret Bila, Kürşad Oğuz ve Sinem Fıstıkoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

CHP İstanbul Yönetimi'nin görevden alınması kararını tanımadıklarını ifade eden Özel, kayyum olmayı kabul eden Gürsel Tekin'i partiden ihraç ettiklerini söyledi.

CHP İSTANBUL YÖNETİMİ GÖREVDEN ALINDI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetim kurulunu görevden alındı. Mahkeme İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'ı atadı.

ÖZGÜR ÖZEL KARAR SONRASI HALK TV'DE

CHP İstanbul Yönetimi'nin görevden alınmasının ardından genel merkezde Olağanüstü MYK toplantısına katılan Özgür Özel, toplantı sonrası Halk TV canlı yayınına konuk oldu.

CHP Lideri Özgür Özel Halk TV'de

"9 mahkeme reddetti 10’uncuda tutturdular" diyen CHP Lideri Özgür Özel, İstanbul'da 196 delegenin ve CHP İstanbul Yönetimi'nin görevden alınmasına ilişkin Halk TV yayınında şunları söyledi:

"Bu 10. denemeydi. 10. denemede tutturdular diye özetleyeyim. Ankara'da altı, İstanbul'da dört tane dava var. Bu dava, dört davanın bir bileşimi. Ankara'da da altı davanın bir bileşimi bir dava yürüyor. Asliye Hukuk Mahkemelerine başvuruyorlar ve diyorlar ki, işte "İstanbul İl Kongresi'ni iptal edin." ya da "CHP'nin kurultayını iptal edin." ve "Tedbir kararı verin." Yani mahkemeyi daha görmeden, görevdekileri uzaklaştırın. Bunu bugüne kadar dokuz ayrı Asliye Hukuk Mahkemesi'nin başkanı reddetti.

Sebebi de şu, hatta bunu böyle bu konunun uzmanı hukukçular, hukukçu arkadaşlarım şöyle anlatıyorlar. "Bu davada tedbir kararı verilemez çünkü doğrudan sonuç doğurur. Şimdi, yönetimin uzaklaştırılmasını talep ediyorsun bir gerekçeyle, daha doğrusu yapılan kongrenin iptalini talep ediyorsun. İptal olursa yönetim uzaklaşacak. Sen bunu yapmadan ilk günden iptal et." diyorsun. Bunu dokuz mahkeme reddetti. 10'uncuda tutturdular. 11'incisini de bugün bir Akın Gürlek, bir birleştirme kararıyla yapmaya çalışıyor.

Yani o da diyor ki, "Nihayet tutturdunuz. Sürece ben de vaziyet ediyorum." deyip kendince, kendince baş kötü olarak bu kötülükten de benim haberim var. Dolayısıyla en baştakinin haberi var. Sayın Erdoğan'ın talimat ve direktifleriyle biz sizinle uğraşıyorduk. Nihayet bu kadar hukuksuzluğu kabul edebilecek bir asliye hukuk mahkemesi bulduk." deyip zil takıp oynuyor bugün."

Kürşad Oğuz'un polis eşliğinde kayyumun göreve getirilmesi hakkında sorusuna yanıt veren Özel, "Şerefli Türk polisini bu iğrençliğe alet etmesinler." dedi.

"KARARI TANIMIYORUZ"

"Ankara'da böyle bir hakim bulamadıkları için İstanbul'daki bir hakime bu kararı aldırmışlar. Bu durum, hukuk sistemi açısından tamamen bir kanunsuzluk hali olduğu için Anayasa Mahkemesi'ne de bu durum açısından tedbir talebiyle başvuracağız. Bunların hepsini teker teker yaparız." diyen CHP Genel Başkanı AKP'nin kararı savunması halinde MHP'nin de siyaseten zarar göreceğini şöyle ifade etti:

"Ne sonuç doğuracak? Siyaseten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, eğer bu kararı onlarla birlikte savunacak olurlarsa, Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyasete zarar göreceği, muhalefetin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin birbirine daha sıkı sarılacağı bir siyasi sonuç doğurur bu. Bugüne kadar seçim sonuçlarını yargı yoluyla değiştirmeye çalışmak ne sonuç verdiyse, örneğin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı ilk seçim iptal olduğu gece, fark 13 bindi. 60 gün sonra yapılan seçimlerde fark 806 bine çıktı. Millet sevmiyor böyle şeyleri. O yüzden siyaseten son derece güçlü olan ve güçlenmekte olan pozisyonumuzu tahkim eder bu.

Ama hukuken neler olacak, o tartışmanın detaylarını hukukçulara bırakmayı tercih ederim. Ama biz ne yapacağız derseniz, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hukuken yapılması gereken her adımı atacağız. Hukukçu arkadaşlar bakıyorlar. Örneğin, mahkemeye itiraz edilecek elbette. Mahkemenin kararına istinafta itiraz edilecek elbette. Ama bir yandan bu mahkemenin yaptığı bu iş Türkiye'de seçim hukukunu askıya alıyor.

"Bu açıdan Yüksek Seçim Kurulu'na ve yine bu mahkemenin aldığı karar Türkiye'de, bir asliye hukuk mahkemesi, İstanbul'daki bir asliye hukuk mahkemesi. Bundan önceki bütün asliye hukuk mahkemeleri hep ne yaptı? Gelen davayı görevsizlikle dedi, Ankara'ya yolladı. Çünkü siyasi partilerin genel merkezleri Ankara'dadır. İllerin tüzel kişilikleri yoktur. Siyasi partilerin ve onların illerdeki yönetimlerinin aleyhine açılan davalar Ankara'da görülür."

Sinem Fıstıkoğlu'nun bu kararın 15 Eylül'deki mahkemede verilebilecek kayyum hamlesinin ön hazırlığı olarak görüp görmediğine dair sorusuna Özel şöyle yanıt verdi:

"Bu karar, biraz önce de ifade ettim, 14 Ağustos günü dokuz kere deneyip olmadı, bir başka asliye hukuk mahkemesine düşürdükleri ve nihayet hukuk fakültesi diplomasını yakan bir hakime aldırtabildikleri bir karar. Yoksa siyasi partilere nerede dava açarsanız açın, o gider Ankara'da görülür. Ve Ankara'daki asliye hukuk mahkemeleri buna hayır diyor diye beyefendinin 45. Asliye Hukuk'a düşürtmüş, oradan bu kararı almış, zil takmış oynuyor şimdi."

Öte yandan Özel bu kararların ileride başka seçimleri de etkileyebileceğinden bahsederek şunları söyledi:

"Bu olursa, bakın bu yolu bir açarsanız, Türkiye'de yarın iktidar değişti, geldi bir asliye hukuk mahkemesi, yeni iktidar dedi ki, bir tane uygun hakim buldu oraya. Bunların yaptığı gibi. "MHP'nin kongresini iptal ettim, AKP'nin kongresini iptal ettim, bilmem ne." Ya hukuk güvencesi diye bir şey yok. Seçimin kesinleşmesi diye bir mevzu var.

O zaman kimsenin aldığı mazbatanın bir değeri yok. Sen bunu yapmaya kalktığında, sen bunu yapmaya kalktığında, Türkiye'de artık seçilmiş hiçbir kimsenin garantisi olmuyor. Yarın bir asliye hukuk mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı seçimini iptal ettim derse ne olur? Tedbir uyguladım derse.

O seçimde bugünkü ne diyor? "Bir delil olmamakla birlikte delil olabilecek kadar kuvvetli bilmem neler söylendiğinden tedbiren aldım." Bir asliye hukuk mahkemesi, İstanbul İl Kongresi'ni iptal ettiği gibi, ki o da İstanbul İl Seçim Kurulu'yla, İlçe Seçim Kurulu'yla, itiraz durumunda il ve YSK ile kesinleşiyor. YSK'nin verdiği Cumhurbaşkanlığına ilişkin seçimle ilgili kararı tedbiren kaldırdım, beş kişiyi kayyum atadım derse ne diyeceksin?"

"HER ŞEYE HAZIRLIKLIYIZ"

Hakkında hazırlanan fezlekeler için de Fikret Bila'nın "Hakkınızda daha önce de fezlekeler düzenleyip meclise göndermişlerdi ama Meclis Başkanı onları zaten komisyona havale etmiyordu. Meclisin de geleneği budur aslında, siyasi tarihi olarak. Ama şimdi komisyona havale kararı da aldı Meclis Başkanlığı. Bunu da dikkate alırsanız acaba iktidarın yargı eliyle sizin üzerinizde bir tasarrufa hazırlandığı gibi bir duyumunuz veya beklentiniz var mı?" şeklindeki sorusuna Özel, her şeye hazırlıklı olduklarını belirterek şu yanıtı verdi:

"Bunların hepsini bekliyoruz. Zaten tarihe bu hukuksuzluklarıyla geçiyorlar. Yani aslında bunlar kendileri hakkındaki iddianameyi kabartıyor. O kadarını net olarak söyleyeyim yani. Bu kadar suç işlenmez. Ama burada bir mesele var. Psikolojik üstünlüğün muhalefette olduğunu atları gibi biliyorlar ve bunun bir çoğunluk enerjisine dönüştüğünü de görüyorlar.

Bu psikolojik üstünlük, temelini ahlaki üstünlükten, haklılıktan alıyor. Haksız birisi psikolojik üstünlük elde edemez rakiplerine karşı. Haksız bir parti elde edemez. Haklıysanız olur. Millet haklıyı haksızı gözünden tanır. Çıkıp da meydanlara birisi eline mikrofonu alacak, "Bu yolsuzluk iddialarına inanmayın." diyecek ve bu millet belagatla buna inanacak, öyle mi? Bu millet kimin hırsız, kimin hırsız olmadığını görüyor."

"Mesela bizim MYK toplantısındaki kararlılığı, gücü, milletin birbirine verdiği desteği, "Şunu şöyle yapabiliriz, bunu böyle yapabiliriz." Ben bir umutsuzluk hali görmedim. Ne MYK'de. İstanbul İl Başkanı'na telefon açtım, "Başkanım, geçmiş olsun." dedim. Karşımdaki ses tonu, "Sağ olun genel başkanım. Üstesinden geliriz inşallah." Ya genel başkanım, "Bizi de görevden aldılar." diyen yok karşımda yani. Çünkü o görevini asliye hukuk mahkemesinden almamış ki. O görevini bu partinin kuruluş ilkelerinden almış." diyen Özel şunları söyledi:

"O yüzden biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak arkamızdaki meydanlardaki o çoğunluk enerjisini, psikolojik üstünlükten, ahlaki üstünlükten alıyoruz. Bu insanlara tek talebim, bu çoğunluk enerjisini artırarak sürdürmeleri. Tek kurtuluş orada. Bir başka kurtuluş yok. Rejime kasteden Anayasa değişikliği yapmışlardı. Şimdi sandığa kasteden bir yargı darbesiyle karşı karşıyayız."

"CHP'Yİ ORTADAN KALDIRMA NİYETLERİ VAR"

Kararın CHP'yi durduramadakları için verildiğinden bahseden Özel, "Bugün MYK'da bir değerli genel başkan yardımcım şöyle bir şey dedi. "Genel başkanım, demek ki bunlar ekonomiyi de düzeltemeyeceklerini anlamışlar." dedi. Çünkü ekonomiyi düzeltebilecek olsa, belki seçimi kazanabilir. "Biz ekonomiyi düzeltemeyeceğiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni yenemeyeceğiz. Her şeyi göze alalım ve CHP'yi ortadan kaldıralım." Böyle bir niyetleri var." dedi ve Atatürk'ün partisini ortadan kaldırmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini ifade etti. Özel şöyle konuştu:

"Şimdi Atatürk'ün kurduğu partiyi ortadan kaldırmak sana nasip olur mu? Bu millet savaş meydanlarında kurulmuş partiyi Asliye Ceza Mahkemelerinde sana kapattırır mı veya işlemez hale getirtirir mi? Yüzün tutuyorsa kapatma davası aç. Bir onu yapmadılar."

'Kayyum' Gürsel Tekin çark etti: İstifa etmedim

"MİTİNGLERE DEVAM EDECEĞİZ"

Olağanüstü MYK toplantısında durum ile ilgili Sinem Fıstıkoğlu'nun ne kararlar aldıklarına dair sorusuna yanıt veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mahkemenin verdiği kararın yok hükmünde olduğunu vurgulayarak mitinglere devam edeceklerini ifade etti.

Özel, şöyle konuştu:

"Yarın ilk önce çok önemli bir işim var benim. O işimin önüne kimse geçemez. Yarın saat 11'de Nehir'i kazandığı okuluna kaydettireceğiz. Ferdi'nin kızı sevgili nehri Mimarlık Fakültesi kazanmıştı. Onu okuluna kaydettireceğim velisi olarak. O görevimi yapacağım. Ondan sonra da mücadeleye devam edeceğiz. Diğer tarafı, işin şu: Yarın akşam Zeytinburnu'nda zaten bir miting planlanmıştı.

Bu yapılan büyük haksızlığa karşı, buna tepki gösteren herkesi, bütün İstanbulluları, İstanbul'un bütün demokratlarını Zeytinburnu'na davet ediyoruz. Saraçhane İBB'ye kayyum atama girişiminin ve direnişin sembolik mekanıydı. Ancak burada il başkanlığı seçimi iptal edilmeye çalışıldığı için bütün ilçeler bizim açımızdan, 39 ilçemizde mücadele alanı ve yarınki Zeytinburnu'ndaki miting alanı değiştirmiyoruz. Bu meseleye de tepki göstereceğimiz, zaten bu mesele 19 Mart darbe sürecinin son geldiği evredir. Bu mitingimizi yapacağız."

AKP'nin mitinglerden rahatsız olduğundan bahseden Özel, "Toplanmamıza yasak getiriyorlar. Biz onların vapurları bağladığı, köprüleri kaldırdığı, metroları durdurduğu gün 1 milyon 150 bin kişi, 1 milyon 200 bin kişi Saraçhane'de olmuşuz. O yüzden onların icazetiyle toplanmadığımız için onların da icazetiyle dağılmıyoruz. İcap ettirdiği gün, dağılmamak üzere toplanırız. Tek meydanda değil, çok meydanda toplanırız. Yüz binler, 1 milyonlar değil, 10 milyonlar toplanırız. Meselenin özü şuna dair: Burada anayasayı askıya alan, sandıktan vazgeçen bir iktidar var." dedi.

"GÜRSEL TEKİN'İ PARTİDEN İHRAÇ ETTİK"

Kayyum olarak atanan Gürsel Tekin hakkında da konuşan CHP Lideri Özgür Özel, daha önce istifa ettiğini söyleyen ancak herhangi bir dilekçe vermediği ortaya çıkan Tekin'i partiden ihraç ettiklerini söyledi.

Öte yandan Özel, görevi kabul edecek olanları da partiden ihraç edeceklerini şöyle ifade etti:

"Özgür Çelik, İstanbul İl Başkanımızdır. Görevinin başındadır, görevine devam ediyor. İsminden bağımsız olarak atanan kayyum heyetinden, görevi kabul edeceğini anladığımız, açıklaması o yönde olan kişiyi partiden ihraç ettik. Kendisini tedbirli şekilde, yani karar alındığı an parti üyeliği sona eriyor. Tedbirli şekilde Yüksek Disiplin Kurulu'na verdik ve partiden ihraç ettik.

Bu, Gürsel Tekin olsa olur, bir başka isim olsa olur. Bu saray düzeninin, bu yargı kumpasına "Ben görev yaparım." diyen diğer dört arkadaşın açıklamalarını bilmediğimiz için onlar çok yakın takibimizde olan partililerimiz, geçmişte ilçe başkanlığı görevleri yapmışlar. Eğer onlar "Biz görevi kabul ediyoruz." derlerse onlar da ihraç edilecek."

"SINIRLARI ÇİZİLMİŞ BİR MUHALEFET OLARAK OTURACAĞIMA, MÜCADELEMİ YAPARIM"

CHP'ye kayyum atanması ihtilaminde ekonominin çökeceğinden bahseden Özel, "O kayyum atama meselesinin bu ekonomiye vurduğu ağır darbenin, fiyatlardaki yükselişini herkes biliyor. Sokağa çıktığımızda herkes biliyor. Bu iktidar, bu yaptıklarıyla, yani "Ekrem İmamoğlu korkusuyla, bırakırsak bu Cumhurbaşkanlığı'na yürüyor, CHP'ye bunu cumhurbaşkanı adayı yapacak." "Ne gün toplanıyorlar ön seçim için? 23'ü. 19'unda alalım, 4 gün gözaltı süresi verelim." Bizden beklediler ki, "23'ündeki seçimi iptal edelim." Etmeyince, "23'ünde tutuklayalım, koyalım." Beklediler ki vazgeçeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini Ankara'da siyaset yapmaya çağırması hakkında konuşan CHP Genel başkanı şunları söyledi:

"Bana diyor ki, "Ankara'ya git, partinin başında otur." Bu ne demek? Anadolu'yu gezersen seni partinin başından indiririm. Beni tehdit ediyor. Beni partinin başından indirmekle tehdit ediyorlar. Ben de onlara diyorum ki, 'Partinin başında, sizin dediğiniz gibi, tarif edilmiş bir muhalefet olarak, sınırları çizilmiş bir muhalefet olarak oturacağıma, mücadelemi yaparım, hadi gelin indirin.' İndirirsen millet kimi indiriyor görürüz."

MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik olumlu ifadelerinin hatırlatıldığı soruya CHP Genel Başkanı Özgür Özel şunları söyledi:

"Şimdi, ben Devlet Bey'e, "Bırak AK Parti'yi, birlikte koalisyon olalım." demiyorum. Ben Devlet Bey'e, "Demokratikleşme ile ilgili ihtiyaç duyulursa birlikte adım at..." Ben AK Parti'yle de birlikte demokratikleşmeye... AK Parti'nin demokratikleşme kaygısı olmadığı için ve demokratikleşme ile ilgili yapılabilecek iyi şeyleri bırakın, mevcudu bozduğu için, "MHP'nin böyle bir şeyi varsa MHP'yle dahi birlikte olabiliriz." dedim. Devlet Bey bunu sanki "Efendim, işte AK Parti'yi bırak, birlikte siyaset yapalım. Siyasette birlikte olalım." gibi algılamak istemiş. Onun üstünden AK Parti'yle kendince nikah tazeliyor."

"KOMİSYONDAN ÇIKMAMIZ AKP'NİN İŞİNE YARAR"

Operasyonlar nedeniyle Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan CHP'li üyelerin çekilip çekilmeyeceği yönündeki soruya yanıt veren Özel, komisyonda çıkmalarının en çok AKP'nin işine yaracağını söyledi.

"Ben bu komisyona bizim arkadaşlara operasyon yapılmasın, bırakılsın, bilmem ne şartıyla girmedim ki... İşte operasyon oldu ya da "Bak, daha bırakmadılar, şimdi buradan çıkasın." Bu komisyon 18 Mart gününde kurulsaydı darbe sürecinden önce, girmeyecek miydik? O yüzden, sapla samanı, elmayla armudu ayırmak lazım birbirinden." diyen Özel, soruya şöyle yanıt verdi:

"Meclis, AK Parti'nin, MHP'nin mülkü değil. Meclisin komisyonuna girince onların bir yerine girmiş olmuyorsun. Milletin bir yerine gelip de verdiği görevi yapıyorsun. Milletin sana verdiği yetki doğrultusunda. Ama girerken dedim, şunu söyledik. "Biz burada anayasa konuşmayız." dedik. Önce bir sürü tartışma oldu.

Sonra, hatta o zaman Cumhuriyet'in manşetiydi. Her partiden kutuyu koymuş. Her parti ilk gün "Bu meclisin, bu komisyonun anayasa konuşmayacağını, anayasayı değiştirmeye çalışmayacağını" taahhüt ettiler. Altını çizdiler. Biz de memnuniyetimizi ifade ettik. Yine bu meclisle ilgili, sadece "Terörsüz Türkiye" noktasında... "Terörsüz Türkiye evet ama terörsüz ve demokratik Türkiye." dedik. Komisyonun adına "demokratikleşme", "demokrasi" kelimesinin konmasını istedik ve sağladık. Şimdi, bu perspektiften ilerlerken, burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu komisyonda olmamasını isteyen, en çok isteyen biri var, o da Recep Tayyip Erdoğan."

Ayrıntılar geliyor....