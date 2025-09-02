'Kayyum' Gürsel Tekin çark etti: İstifa etmedim

'Kayyum' Gürsel Tekin çark etti: İstifa etmedim
Yayınlanma:
Güncelleme:
CHP İstanbul Yönetimi'nin göreve alınmasının ardından kayyum olarak atanan Gürsel Tekin halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz ile konuştu. Tekin, istifa açıklaması yapmasına rağmen istifa etmediğini öne sürdü.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararla CHP İstanbul Yöentimi görevden alındı.

Görevden alınan İl Başkanı Özgür Çelik beraberindeki ekip yerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap görevlendirildi.

2024 yılında CHP'den "Gençlik yıllarımdan beri hayatımı adadığım, ilkelerini kalbime mühürlediğim Cumhuriyet Halk Partisi’nden yine inandığım, uğruna yaşadığım ilkeler bunu emrettiği ve mevcut yapıda çalışma imkanım kalmadığı için büyük bir üzüntüyle istifa ediyorum." ifadeleriyle istifa ettiğini açıklayan Tekin'in istifa etmediği ortaya çıkmıştı.

yeni-proje-4-001.jpg

"CHP’DEN HİÇ İSTİFA ETMEDİĞİNİ SÖYLÜYOR"

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz'a konu hakkında konuşan Tekin 13 Şubat 2024'teki açıklamasına rağmen, istifa etmediği söyledi.

Saymaz durumla ilgili yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Gürsel Tekin ile konuştum. “Ben bir ekibin adamı olmadım. Geçmişte Kemal beyin ekibiyle mücadele ettim. Biz partide birliği tesis edeceğiz. Bu zor dönemde partimizin kurumsal kimliğine sahip çıkacağız” dedi. Tekin, kararı bugün öğrendiğini, CHP’den hiç istifa etmediğini söylüyor."

whatsapp-image-2025-09-02-at-6-37-24-pm.jpeg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Türkiye
Kayyum heyeti siparişle gelmiş: Davacı kimi istediyse o geldi
Kayyum heyeti siparişle gelmiş: Davacı kimi istediyse o geldi
AKP'li Şamil Tayyar CHP Kurultay davasında çıkacak kararı açıkladı: Kılıçdaroğlu kayyum olacak
AKP'li Şamil Tayyar CHP Kurultay davasında çıkacak kararı açıkladı: Kılıçdaroğlu kayyum olacak
Hacze giden avukat saldırıya uğradı
Hacze giden avukat saldırıya uğradı