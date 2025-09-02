'Kayyum' Gürsel Tekin çark etti: İstifa etmedim

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararla CHP İstanbul Yöentimi görevden alındı.

Görevden alınan İl Başkanı Özgür Çelik beraberindeki ekip yerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap görevlendirildi.

2024 yılında CHP'den "Gençlik yıllarımdan beri hayatımı adadığım, ilkelerini kalbime mühürlediğim Cumhuriyet Halk Partisi’nden yine inandığım, uğruna yaşadığım ilkeler bunu emrettiği ve mevcut yapıda çalışma imkanım kalmadığı için büyük bir üzüntüyle istifa ediyorum." ifadeleriyle istifa ettiğini açıklayan Tekin'in istifa etmediği ortaya çıkmıştı.

"CHP’DEN HİÇ İSTİFA ETMEDİĞİNİ SÖYLÜYOR"

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz'a konu hakkında konuşan Tekin 13 Şubat 2024'teki açıklamasına rağmen, istifa etmediği söyledi.

Saymaz durumla ilgili yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Gürsel Tekin ile konuştum. “Ben bir ekibin adamı olmadım. Geçmişte Kemal beyin ekibiyle mücadele ettim. Biz partide birliği tesis edeceğiz. Bu zor dönemde partimizin kurumsal kimliğine sahip çıkacağız” dedi. Tekin, kararı bugün öğrendiğini, CHP’den hiç istifa etmediğini söylüyor."