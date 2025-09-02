Son Dakika | CHP İstanbul yönetimi görevden alındı! Gürsel Tekin kayyum olarak atandı

Yayınlanma:
Son dakika... CHP İstanbul İl yönetimi görevden alındı. Gürsel Tekin, kayyum olarak CHP İstanbul İl Başkanı oldu.

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 2023 İstanbul İl Kongresi’nde seçilen yönetimi görevden aldı, yerine geçici kurul atadı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 8 Ekim 2023’te düzenlenen 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin davada kritik bir ara karar verdi

GÜRSEL TEKİN KAYYUM OLDU

Mahkeme, seçimlerde usulsüzlük iddialarının “yaklaşık ispat” seviyesinde doğrulandığını belirterek kongrede seçilen il başkanı, yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini görevden uzaklaştırdı. Yerlerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan geçici kurul atandı. CHP’den istifa ettiğini söyleyen Gürsel Tekin'in istifa etmediği ortaya çıktı

Kararla birlikte kongrede seçilen kurultay delegeleri de görevden alındı.

screenshot-2025-09-02-at-15-48-16-ara-karar-evraki-2-pdf.jpg

CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun başlattığı 39. Olağan Kurultay takvimi kapsamında İstanbul’daki ilçe ve il kongrelerinin seçim çalışmaları tedbiren durduruldu. 198 delege tedbiren uzaklaştırıldı. 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan İstanbul İl Kongresinde alınan tüm kararların iptal edilmesi talebi de reddedildi.

Halk TV'ye bağlanan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Bize yapılmış bir tebliğ yok. Biz de meseleyi anlamaya çalışacağız şu anda hızlıca" dedi.

Çelik X hesabından da şunları ifade etti:

"Değerli yol arkadaşlarım,

Telefonlarım kilitlenmiş durumda. Aramalara ve mesajlara dönmem mümkün değil.

Süreci takip etmek ve yönetmek üzere İstanbul İl Başkanlığımıza geçiyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi halktır, halkın evidir, baba ocağıdır. Teslim alınamaz!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

