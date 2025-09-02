Son dakika | Yerine kayyum atanan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: Halkın evini hiç kimse teslim alamaz

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 8 Ekim’de yapılan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen il başkanı ve yönetimini görevden aldı. Yerlerine Gürsel Tekin başkanlığında geçici kurul atandı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partinin teslim alınamayacağını vurguladı.

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 8 Ekim 2023’te düzenlenen 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen yönetimi görevden aldı ve yerine geçici kurul atadı. Mahkeme, seçimlerdeki usulsüzlük iddialarının “yaklaşık ispat” seviyesinde doğrulandığını belirterek kongrede seçilen il başkanı, yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini görevden uzaklaştırdı. Kararın ardından kongrede seçilen kurultay delegeleri de görevden alındı.

KAYYUM OALRAK ATANAN GÜRSEL TEKİN'İN İSTİFA ETMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Yerlerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan geçici kurul atandı. CHP’den istifa ettiğini açıklayan Gürsel Tekin’in istifa etmediği de ortaya çıktı. Mahkeme ayrıca, 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan İstanbul İl Kongresinde alınan tüm kararların iptal edilmesi talebini reddetti.

CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun başlattığı 39. Olağan Kurultay takvimi kapsamında İstanbul’daki ilçe ve il kongrelerinin seçim çalışmaları tedbiren durduruldu. Bu kapsamda 198 delege tedbiren uzaklaştırıldı.

"CHP TESLİM ALINAMAZ"

Halk TV’ye bağlanan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, kararla ilgili olarak, “Bize yapılmış bir tebliğ yok. Biz de meseleyi anlamaya çalışacağız şu anda hızlıca” dedi. Çelik, X hesabından da süreci şöyle duyurdu:

"Değerli yol arkadaşlarım, telefonlarım kilitlenmiş durumda. Aramalara ve mesajlara dönmem mümkün değil. Süreci takip etmek ve yönetmek üzere İstanbul İl Başkanlığımıza geçiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi halktır, halkın evidir, baba ocağıdır. Teslim alınamaz!"

İL BAŞKANLIĞI ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI

Görevden alınmanın ardından İstanbul İl Başkanlığı önünde açıklama yapan Özgür Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla saat 17.00 itibarıyla MYK’nın olağanüstü toplandığını ve tek gündem maddesinin İstanbul İl Kongresi’ne yönelik mahkeme kararı olduğunu söyledi. Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili, parti meclis üyeleri, ilçe başkanları, il yönetimi ve hukukçularıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştireceklerini belirtti. Alınacak kararların kamuoyuyla paylaşılacağını da ifade etti.

Özgür Çelik açıklamasında şunları kaydetti: