Kayyum Gürsel Tekin’in adı, Rezan Epözdemir’in ifadesinde geçmiş!

Yayınlanma:
İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak Gürsel Tekin atandı. Tekin’in adı, "rüşvet" ve "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlamalarıyla gözaltına alınan ve "rüşvete aracılık etmek" suçundan tutuklanan avukat Rezan Epözdemir’in ifadesinde de geçmişti.

Gürsel Tekin daha önce Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettiğini açıklamış, ancak istifa etmediği ortaya çıkmıştı. Dahası, kayyum kararından yalnızca bir gün önce CHP üyelik aidatını ödediği de ortaya çıkmıştı.

Tartışmaların odağında olan Tekin’in adı, suçlamasıyla tutuklanan avukat Rezan Epözdemir’in “terör” soruşturmasında verdiği ifadede de geçmişti. Savcılığın Mossad ve CIA bağlantılı olduğu iddia edilen isimlerle çekilen fotoğrafı sorması üzerine Epözdemir şu yanıtı vermişti:

“CHP Genel Sekreter sıfatıyla Gürsel Tekin’in ricası üzerine katılmak durumunda kalmışım. Masada neler konuşulduğunu duymamışım; zaten benden uzakta konuşulmuş her şey."

Epözdemir, toplantıya Tekin’in özel talebiyle katıldığını, ancak görüşmelere dâhil olmadığını savunmuştu.

Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gözaltına alınmış ve "rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla 14 Ağustos'ta tutuklannıştı.

Epözdemir, "rüşvet" ve "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Avukat Epözdemir, Gülen yapılanmasıyla ilişki suçlama nedeniyle de mahkemeye çıktı. Bu suçlamadan bir tedbir kararı uygulanmadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

