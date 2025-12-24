Muğla’da sahte içki operasyonu: Tonlarca ele geçirildi

Muğla’da sahte içki operasyonu: Tonlarca ele geçirildi
Yayınlanma:
Muğla ve ilçelerinde düzenlenen operasyonda 1 ton 235 litre sahte içki, 1 ton 19 litre kaçak şarap ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde sahte içki üretimi ve satışına yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi.

1 TONDAN FAZLA SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Merkez ve ilçelerde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yapılan aramalarda, toplam 1 ton 235 litre sahte içki ve 1 ton 19 litre kaçak şarap yakalandı.

NARGİLE TÜTÜNÜ VE SİLAHLARA EL KONULDU

Operasyonda ayrıca 120 kilogram kaçak nargile tütünü, bir adet kurusıkı tabanca, 13 mermi ve 13 bıçak ele geçirildi.

Yılbaşından önce kritik sahte içki uyarısı! Dikkat edilmesi gerekenleri tek tek açıkladıYılbaşından önce kritik sahte içki uyarısı! Dikkat edilmesi gerekenleri tek tek açıkladı

17 ilde sahte içki operasyonu: 66 şüpheli hakkında işlem17 ilde sahte içki operasyonu: 66 şüpheli hakkında işlem

5 ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM YAPILDI

Ele geçirilen malzemelerle bağlantılı olarak 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Öte yandan, operasyon kapsamında farklı noktalarda 3 bin 520 kişi sorgulandı ve çeşitli suçlardan aranan 3 kişi daha gözaltına alındı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Son dakika | Ali Koç'un Sadettin Saran kararını açıkladı
Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!
Son Dakika | Sadettin Saran gözaltına alındı
1 Ocak'ta akaryakıta zam yağmuru! İşte ÖTV düzenlemesi sonrası yeni fiyatlar...
Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kar İstanbul'un kapısında göründü: Meteoroloji 'kuvvetli' notuyla il il uyardı
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
2026 yılı asgari ücreti açıklandı! İşte yeni asgari ücret sonrası değişen ödeme ve ücretler...
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Türkiye
Eskişehir'de asgari ücret protestosu!
Eskişehir'de asgari ücret protestosu!
Tokat'ta silahlı kavga: İki kişi yaşamını yitirdi
Tokat'ta silahlı kavga: İki kişi yaşamını yitirdi