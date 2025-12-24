Muğla’da sahte içki operasyonu: Tonlarca ele geçirildi

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde sahte içki üretimi ve satışına yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi.

1 TONDAN FAZLA SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Merkez ve ilçelerde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yapılan aramalarda, toplam 1 ton 235 litre sahte içki ve 1 ton 19 litre kaçak şarap yakalandı.

NARGİLE TÜTÜNÜ VE SİLAHLARA EL KONULDU

Operasyonda ayrıca 120 kilogram kaçak nargile tütünü, bir adet kurusıkı tabanca, 13 mermi ve 13 bıçak ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM YAPILDI

Ele geçirilen malzemelerle bağlantılı olarak 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Öte yandan, operasyon kapsamında farklı noktalarda 3 bin 520 kişi sorgulandı ve çeşitli suçlardan aranan 3 kişi daha gözaltına alındı.