Çarşaf giydirilmiş domuz görselini paylaşan diyetisyen gözaltına alındı

Yayınlanma:
Yapay zekaya yaptırdığı çarşaf giydirilmiş domuz görselini paylaşan diyetisyen, evine yapılan baskında gözaltına alındı. Elektronik eşyalarına el konulan diyetisten, emniyetteki işlemlerinin ardından yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yaşayan diyetisyen Onur K.'nın paylaşımı gelen tepkilerin üzerine emniyet güçlerini harekete geçirdi.

Menteşe ilçesinde diyetisyen Onur K., yapay zeka ile oluşturulmuş, kadın çarşafı giydirilmiş domuz görselini, "Yapay zekanın yaratıcılığı insanın hayal gücünün ötesine geçmeye başladı bence, oturup şöyle bir tablo çizebilsem kendimle gurur duyardım. Çok beğendiğim için paylaşıyorum" notuyla sanal medya hesabından paylaştı.

Paylaşım tepkilere neden olurken, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında diyetisyen Onur K., polis ekipleri tarafından Yenice Mahallesi’ndeki evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 1 dizüstü bilgisayar ile 2 cep telefonuna el konuldu.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur K., yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

