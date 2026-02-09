Kocaeli'de akılalmaz skandal... Ortaokul öğretmeni 24 öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı!

Kocaeli Dilovası'ndaki Mübeccel Çolakoğlu Ortaokulu’nda görevli bir öğretmen, okuldaki 24 kız öğrenciyi taciz ettiği iddialarının ardından tutuklandı. Öğretmenin geçen sene de bir okulda öğrencileri taciz etiği ancak yeterli delil olmaması nedeniyle soruşturma devam ederken Dilovası'na gönderildiği öne sürüldü.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Turgut Özal Mahallesi'nde yer alan Mübeccel Çolakoğlu Ortaokulu'nda görevli öğretmen O.M., ortaya atılan iddialara göre okuldaki 24 öğrencisine taciz etti.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardıklarına göre istismar edilen öğrenciler durumu ailelerine bildirmelerinin ardından skandal, okul yönetimine aktarıldı. Sonrasında okuldaki rehberlik tarafından 24 öğrenci ile ayrı ayrı görüşmeler yapıldı.

İDDİALARIN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

Aktarılan bilgilere göre o öğretmen öğrencilerine 1 yıl boyunca tacizde bulundu. Ailelerin de şikayetlerinin ardından öğretmen gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli öğretmenin, hakkındaki iddiaların ardından emniyette ifadesinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Kandıra Cezaevi'nde gönderildiği öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE ÖĞRENCİSİNİ TACİZ ETTİĞİ İDDİA EDİLİYOR

Özgür Kocaeli'de yer alan bilgilere göre şüpheli öğretmen hakkında geçen sene de taciz iddiaları çıktı ancak soruşturma esnasında yeterli delil bulunmadığı için Dilovası'na gönderildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

