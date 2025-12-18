17 ilde sahte içki operasyonu: 66 şüpheli hakkında işlem

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, sahte içki üretimi ve dağıtımına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen eş zamanlı operasyonlarda, halk sağlığını tehdit eden yasa dışı yapılar hedef alındı. Operasyonlar neticesinde toplam 27 bin 886 litre sahte ve kaçak alkollü içki ile sahte içki yapımında ana madde olarak kullanılan 67 bin 994 litre etil alkol ele geçirildi.

66 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada operasyonların detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda 6 yasa dışı alkollü içki imalathanesinin deşifre edildiğini belirten Yerlikaya, toplam 66 şüpheli hakkında gerekli adli işlemlerin yapıldığını bildirdi.