22 milyonluk iş nasıl 42 milyon oldu? Tüm Trabzon belediyenin bu milyonlarca liralık ihalesini konuşuyor

CHP Trabzon örgütü, Çarşıbaşı ilçesinde MHP'li belediyenin yapımı yarım kalan Gençlik Merkezi için düzenlediği ikinci ihalede ciddi usulsüzlükler yapıldığını öne sürdü.

CHP, işin kalan kısmının yaklaşık 22 milyon TL’ye tamamlanabileceğini savunurken, ihalenin 42 milyon 890 bin TL’ye çıkarılmasını “kamu zararı” iddiasıyla gündeme taşıdı.

Kamuoyunda 'adrese teslim' usulu olarak bilinen 21/b pazarlık usulüyle yapılan ihalede rekabetin engellendiğini öne süren CHP’liler, CİMER başvurusu sonrası hazırlanan dosyanın Vakfıkebir Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiğini açıkladı. CHP teşkilatının EKAP açıklamalarının değiştirildiğini iddiası da dikkat çekti.

CHP’li isimler, ilk kayıtlarda 5 Mayıs 2025 olarak görünen sözleşme tarihinin daha sonra 7 Nisan 2025 olarak değiştirildiğini öne sürdü.

CHP Akçaabat İlçe Başkanı ve Avukat Emre Şahin Köroğlu da EKAP kayıtlarını göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Bakın burada sözleşmenin başlangıç, bitiş ve sözleşme tarihi 05.05.2025. Resmi evraklarda geriye dönük sözleşme tarihi 07.04.2025 olarak değiştirildi. Görüyorsunuz, bunların hepsi EKAP verisi arkadaşlar. Hiçbirinde öyle uydurma bir belge yok. Devletimizin resmi evrakları üzerinden yapılmış.”

CHP'DEN SUÇ DUYURUSU

CHP Çarşıbaşı İlçe Başkanı Haydar Çoban, Çarşıbaşı Gençlik Merkezi ihalesine ilişkin iddiaları yeniden gündeme taşıdı. Çoban, CİMER başvurusu sonrası hazırlanan dosyanın Vakfıkebir Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiğini açıkladı.

İHALE SÜRECİNDEKİ İDDİALAR

CHP Çarşıbaşı İlçe Başkanı Haydar Çoban, MHP'li Çarşıbaşı Belediyesi tarafından yapılan Gençlik Merkezi ihalesine ilişkin basın açıklaması düzenledi.

Çoban, gençlik merkezi işinin ilk olarak 13 Mart 2023’te yaklaşık 20 milyon TL maliyetle ihaleye çıkarıldığını söyledi. En düşük teklifin 17 milyon TL olduğunu belirten Çoban, sözleşmenin yüzde 18 tenzilatla (İndirimle) imzalandığını ifade etti.

Çoban’ın aktardığına göre, yüklenici firmaya 7 milyon 127 bin 255 TL ödeme yapıldı. Belediye kayıtlarında işin yüzde 41,93 oranında tamamlandığı belirtildi.

Yarım kalan inşaat için 21 Mart 2025’te yeni bir ihale yapıldığını söyleyen Çoban, bu ihalenin 21/b pazarlık usulüyle düzenlendiğini belirtti.

EKAP sonuç ilanına göre yaklaşık maliyetin 42 milyon 890 bin 484 TL, sözleşme bedelinin ise 42 milyon 850 bin TL olarak yayımlandığını aktardı.

22 MİLYON NASIL 42 MİLYON OLDU?

Çoban, 2023’teki yaklaşık maliyetin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ile güncellendiğinde 38 milyon TL seviyesine çıktığını söyledi. İşin yüzde 41,93’ünün tamamlandığı dikkate alındığında kalan bölüm için yaklaşık maliyetin 22 milyon TL civarında olması gerektiğini savundu.

Çoban, belediyeden yaklaşık maliyetin nasıl 42 milyon 890 bin TL olarak hesaplandığının açıklanmasını istediklerini belirtti.

MHP'li Çarşıbaşı Belediyesi'nin daha önce yaptığı açıklamada toplam maliyetin 50 milyon 17 bin TL olduğunu, 2023’te yükleniciye ödenen 8 milyon 466 bin TL’nin bu tutardan düşülerek 42 milyon 890 bin TL’ye ulaşıldığını söylediğini aktaran Çoban, bu hesaplamayı eleştirdi.

Çoban, “Toplam maliyeti bulurken güncel fiyatları kullanıyorlar, ancak hiçbir güncelleme yapmadan 2023 yılındaki yükleniciye ödenen bedeli kullanarak yaklaşık maliyet oluşturuyorlar. Bu ifade kamu zararının en yetkili ağızdan açıkça itirafıdır.” dedi.

Çoban, EKAP’ta ilk yayımlanan sonuç ilanında sözleşme tarihinin 5 Mayıs 2025 olarak yer aldığını söyledi. Buna rağmen Belediye Başkanı’nın 22 Nisan 2025’te gençlik merkezi inşaat alanında inceleme yaptığına dair sosyal medya paylaşımı bulunduğunu belirtti.

Çoban, daha önceki açıklamalarında şantiyenin sözleşme tarihinden önce kurulduğunu ve işe başlandığını dile getirdiklerini söyledi.

Çarşıbaşı Belediyesi'nin bu iddiaya karşı “iş o tarihte başlamadı ispatla” dediğini aktaran Çoban, daha sonra sözleşme tarihinin 7 Nisan 2025 olarak açıklandığını ifade etti.

“21/B USULÜ REKABETİ ORTADAN KALDIRDI”

Çoban, ihalenin 21/b pazarlık usulüyle yapılmasının rekabeti ortadan kaldırdığını savundu. Seçilen ihale yönteminin mevzuattaki şartları karşılamadığını ileri sürdü.

Çarşıbaşı Belediyesi'nin ihalenin pazarlık usulüyle yapılmasına gerekçe olarak “paranın şartlı geldiğini, 2025 yılında işin bitmesi gerektiği” yönünde açıklama yaptığını aktaran Çoban, bu gerekçenin mevzuatta karşılığı olmadığını söyledi.

Çoban, işin 2025 yılı içinde tamamlanamadığını da belirtti.

DOSYA BAŞSAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

Çoban, tüm iddiaları içeren bir şikayet dilekçesiyle CİMER’e başvurduğunu açıkladı. Başvurunun ardından Trabzon Valiliği tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne araştırma yaptırıldığını söyledi.

Çoban, hazırlanan dosya ve belgelerin Vakfıkebir Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiğini belirtti.

Çoban, “Dosyanın bundan sonraki akıbetini yüce Türk adaletine ve kamuoyunun vicdanına bırakıyorum.” dedi.

HUKUKİ SÜRECİ EMRE ŞAHİN KÖROĞLU ANLATTI

CHP Akçaabat İlçe Başkanı ve avukat Emre Şahin Köroğlu da açıklamada ihale sürecinin hukuki boyutuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Köroğlu, Haydar Çoban’ın aktardığı teknik bilgilerin resmi evraklara, EKAP kayıtlarına ve basın açıklamalarına dayandığını söyledi.

İlk ihalenin açık ihale usulüyle yapıldığını belirten Köroğlu, 2023’te yaklaşık maliyetin 20 milyon 756 bin 283 TL olduğunu, ihalede yüzde 18,10 indirim yapıldığını söyledi. Bu ihalede kamu zararı oluşmadığını savundu.

Ancak 2025’te yapılan ikmal ihalesinde 21/b pazarlık usulünün tercih edildiğini belirten Köroğlu, bu yöntemin ancak acil durum, doğal afet, can ve mal güvenliğini riske atan haller veya beklenmeyen durumlarda kullanılabileceğini ifade etti.

Köroğlu, “Ancak Gençlik Merkezi'nin yapımında böyle bir durum oluşmamıştır, söz konusu değildir. Dolayısıyla pazarlık usulüyle bu, aslında adrese teslim bir ihale şeklinde yapılmıştır.” dedi.

“BİNDE BİRLİK DAHİ TENZİLAT YOK”

Köroğlu, Yİ-ÜFE oranları dikkate alındığında işin tümünün yaklaşık bedelinin 38 milyon 279 bin 92 TL olması gerektiğini söyledi. İşin yüzde 41,93’lük kısmı için kabul ve ödeme yapıldığını hatırlatan Köroğlu, kalan bölümün yaklaşık maliyetinin 22 milyon 228 bin 366 TL olması gerektiğini savundu.

Buna rağmen 2025 ihalesinde yaklaşık maliyetin 42 milyon 890 bin 484 TL olarak hesaplandığını belirten Köroğlu, EKAP kayıtlarını işaret etti.

Köroğlu, “Ve ne hikmetse pazarlık usulüyle adrese teslim yapılan ihalede ilk ihalede yapılan %18,10 tenzilat oranı varken, 2025 yılındaki pazarlık usulü ihalede binde birlik dahi bir tenzilat oranı yoktur. Bu da kamunun açıkça zarara uğratıldığının kanıtıdır.” diye konuştu.

EKAP KAYITLARINDA TARİH DEĞİŞİKLİĞİ İDDİASI

Köroğlu, EKAP verilerinde sözleşme tarihinin önce 5 Mayıs 2025 olarak görüldüğünü söyledi. Çarşıbaşı Belediye Başkanı’nın 22 Nisan 2025’te gençlik merkezi inşaatında inceleme yaptığına dair paylaşımını gösteren Köroğlu, bu tarihte sözleşmenin henüz imzalanmadığını savundu.

Köroğlu, daha sonra resmi kayıtlarda sözleşme tarihinin 7 Nisan 2025 olarak değiştirildiğini ileri sürdü.

Köroğlu, “Bunların hepsi EKAP verisi arkadaşlar. Hiçbirinde öyle uydurma bir belge yok. Devletimizin resmi evrakları üzerinden yapılmış.” dedi.

Sözleşme imzalandıktan sonra 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanması gerektiğini belirten Köroğlu, sözleşme tarihinden önce yer teslimi yapılıp yapılmadığının açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.

CİMER YANITI PAYLAŞILDI

Köroğlu, CİMER başvurusu sonrası gelen yanıtı da kamuoyuyla paylaştı. Yanıtta şu ifadelerin yer aldığını söyledi:

“İlimiz Çarşıbaşı Belediyesi'nin denetiminde yapımı tamamlanan Çarşıbaşı Gençlik Merkezi yapım işi ile ilgili Valiliğimizce, Trabzon Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne araştırma yaptırılmış olup, yapılan araştırma sonucu hazırlanan dosya ve diğer bilgi ve belgeler gereği için Vakfıkebir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir.”

Köroğlu, idari kurumların tespitlerini rapor haline getirerek dosyayı Başsavcılığa gönderdiğini söyledi.

Köroğlu, adliyeden aldıkları bilgiye göre raporun yetersiz bulunduğunu ve dosyanın idari kuruma iade edildiğini söyledi. Köroğlu, bu gerekçeye karşı çıktıklarını belirterek, “Kesinlikle ve kesinlikle bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız.” dedi.

BAK: NEDEN İŞLEM YAPILMADI?

CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak da açıklamada yetkili kurumlara çağrı yaptı.

Bak, Trabzon Valiliği’nin dosyayı gereği için ilgili kurumlara ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiğini belirterek, “Neden hiçbir işlem bugüne kadar yapılmamış? Kimler kimleri neden korumaktadır?” diye sordu.

CHP’li belediyelere yönelik operasyonları hatırlatan Bak, MHP'li Çarşıbaşı Belediyesi’ne ilişkin iddialar konusunda neden işlem yapılmadığını sordu.

Bak, “Buradan tüm yetkilileri, Cumhuriyet Başsavcılarını göreve davet ediyorum.” dedi.

“DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Basın mensuplarının sorusu üzerine konuşan Köroğlu, 21/b pazarlık usulüyle yapılan ihalede rekabetin engellendiğini savundu.

Köroğlu, ihaleye başka firmaların katılımının engellendiğini öne sürerek, ihaleye fesat karıştırma suçunun oluştuğunu iddia etti.

Köroğlu, “Suç açıktır, yapılan fiiller açıktır, uygulamalar açıktır, bunun Türk Ceza Kanunu'ndaki karşılığı ihaleye fesat karıştırmadır ve bu mantalitede biz bu davanın bir an önce yürütülmesini savunuyoruz” dedi.