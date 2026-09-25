10 Ekim Gar Katliamı Davası 4. defa değişen heyet ile yeni duruşma

Ankara’da 103 kişinin yaşamını yitirdiği 10 Ekim Gar Katliamı davasının firari sanıklarla ilgili duruşması bugün (25 Eylül) görülecek. Dosyaya bakacak heyet dördüncü kez değişti.

Duruşmayı, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne atanan yeni heyet yapacak. Önceki duruşmada dinlenmeye başlanan ve geçtiğimiz aylarda Türkiye’ye getirilen firari sanık Ömer Deniz Dündar’ın ifadesinin alınmasına devam edilmesi bekleniyor.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de duruşmayı ziyaret edecek.

AVUKATLAR TALEPLERİNİ YENİ HEYETE ANLATACAK

Dosya avukatlarından Eylem Sarıoğlu, katliamın 11. yıl dönümüne kısa süre kala davaya yeni bir heyetin bakacağını belirtti. Sarıoğlu’na göre her heyet değişikliğinde avukatlar ve aileler, katliam öncesinde ve sonrasında yaşananları, dosyadaki delilleri ve soruşturmanın genişletilmesine ilişkin taleplerini yeniden anlatmak zorunda kalıyor.

Evrensel'e konuşan Sarıoğlu, 11 yıllık yargılama boyunca bütün sorumluların ve sorumluluklarının ortaya çıkarılmadığını savundu. Avukatların her duruşmada bu konudaki delilleri sunduğunu ve henüz toplanmadığını söyledikleri deliller için talepte bulunduğunu ifade etti. Heyetin sık değişmesinin davayı sürüncemede bırakma amacı taşıdığını düşündüklerini de söyledi.

FİRARİ SANIKLARIN GETİRİLMESİ İSTENİYOR

Sarıoğlu, firari sanıkların kimliklerinin ve hareketlerinin yargılamanın başından beri bilindiğini öne sürdü. Bu kişilerin Suriye’ye gidip geldiklerine ilişkin kayıtlar bulunmasına rağmen yakalanmadıklarını iddia ederek, yerlerinin tespit edilmesi ve Türkiye’ye getirilip yargılanmaları için defalarca başvurduklarını anlattı.

Bütün firari sanıkların bugüne kadar mahkemeye çıkarılabileceğini savunan Sarıoğlu, dosyaya giren belgelerde Deniz Büyükçelebi, İlhami Balı, Cebrail Kaya ve Mustafa Delibaşlar’ın çeşitli kamplarda bulunduğuna ilişkin tespitler yer aldığını söyledi. Sarıoğlu’na göre bu sanıkların getirilmesi için hangi işlemlerin yapıldığına dair dosyada bilgi bulunmuyor.