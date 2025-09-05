Türkiye'de en kolay iş birilerini "Vatan haini" ilan etmek!

- Vayy sen benim gibi düşünmüyor musun? Seni vatan haini seni!

- Nee! Bunları mı söylüyorsun? Bu vatan hainliği!

- Bana karşı mı çıkıyorsun? Seni gidi vatan haini!

Hayatım boyunca çok gördüm böylelerini. Tarihte de okudum!

"Vatan haini" deyince biri birilerine aklıma büyük usta Nazım Hikmet geliyor aklıma. Genco Erkal'ın doyumsuz sesiyle söylediği o dizeler beynimin içinde hep; kulaklarımda çınlıyor:

*

Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ

"Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz, dedi Hikmet

Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ"

Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar,

Üç sütun üstüne, kapkara haykıran puntolarla,

Bir Ankara gazetesinde, fotoğrafı yanında Amiral Vilyamson'un

66 santimetre karede gülüyor, ağzı kulaklarında

Amerikan Amirali

Amerika, bütçemize 120 milyon lira hibe etti, 120 milyon lira.

"Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz, dedi Hikmet

Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ."

Evet, vatan hainiyim, siz vatanperverseniz,

Siz yurtseverseniz, ben yurt hainiyim, ben vatan hainiyim

Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan

Vatan, şose boylarında gebermekse açlıktan

Vatan, soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın

Fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan,

Vatan tırnaklarıysa ağalarınızın

Vatan, mızraklı ilmühalse

Vatan, polis copuysa

Ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan,

Vatan, Amerikan üsleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa,

Vatan, kurtulmamaksa kokmuş karanlığımızdan, ben vatan hainiyim

Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla

"Nâzım hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ"

Bu kervana Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da eklendi. A Milli Takımımız'ın Gürcistan deplasmanında galibiyetini sevinirken yayıncı kuruluşa çıktı ve dedi ki;

"Takım içinde çok güzel bir aile ortamı var. Bu ortama çomak sokmaya çalışanlar Türk değil! Bu kadar önemi bir maç öncesinde böyle polemikleri yaratmak anca vatan hainlerine yakışır!"

Demek elinde vatanmetre var! Kimin hain, kimin vatansever olduğuna karar verebiliyor. Bir de "Türk değil" diyor!

O kişilerin kim olduğunu açık açık söylemiyor. Ortaya atıyor!

Kimdir bu polemikleri yaratanlar, aile ortamını bozmaya çalışanlar?

"Türkiye'nin en şerefli kulübüne geldim" diyen mi?

"Neden böyle diyorsun diğer kulüpler şerefsiz mi?" diye cevap verenler mi?

Milli takım antrenmanında futbolcuların ayrı ayrı koştuklarını fotoğraflayıp, haberleştiren gazeteciler mi?

Sosyal medyadan paylaşım yapanlar mı?

*

Bütün dünyada bu tip gelişmeler haberdir ve haberci de bunu okurlarına yansıtır! Ama sanmıyorum ki oralarda bunu yapanlar vatan hainliği ile suçlansın!

Biraz arşivi karıştırdık mı "En vatansever" TFF Başkanı'nın kulüp başkanlığı yaptığı sırada Türk hakemlerini yaklaşık 5 saat soyunma odasında can korkusuyla tuttuğu ortaya çıkıyor mesela.

Eski konuşmalarına hiç girmemeyim.

TFF Başkanlığı dışında yaptığı müteahhitlik işleri de ilgilendirmez beni.

Ama kimse bu kadar kolay vatan hainliği ile suçlayamaz birilerini.

Üstüne düşmez, haddi de değildir.

*

Daha fazla uzatmayayım. Demek istediğimi anlayan anlamıştır zaten. Nazım Hikmet'le başladım Orhan Veli'yle bitireyim en iyisi:

Neler yapmadık su vatan için!

Kimimiz öldük;

Kimimiz nutuk söyledik.