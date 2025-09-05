Gürel Yurttaş

Gürel Yurttaş

'Vatan haini'

Yayınlanma:

Türkiye'de en kolay iş birilerini "Vatan haini" ilan etmek!

- Vayy sen benim gibi düşünmüyor musun? Seni vatan haini seni!
- Nee! Bunları mı söylüyorsun? Bu vatan hainliği!
- Bana karşı mı çıkıyorsun? Seni gidi vatan haini!

Hayatım boyunca çok gördüm böylelerini. Tarihte de okudum!

"Vatan haini" deyince biri birilerine aklıma büyük usta Nazım Hikmet geliyor aklıma. Genco Erkal'ın doyumsuz sesiyle söylediği o dizeler beynimin içinde hep; kulaklarımda çınlıyor:

*

Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ
"Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz, dedi Hikmet
Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ"
Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar,
Üç sütun üstüne, kapkara haykıran puntolarla,
Bir Ankara gazetesinde, fotoğrafı yanında Amiral Vilyamson'un
66 santimetre karede gülüyor, ağzı kulaklarında
Amerikan Amirali
Amerika, bütçemize 120 milyon lira hibe etti, 120 milyon lira.
"Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz, dedi Hikmet
Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ."
Evet, vatan hainiyim, siz vatanperverseniz,
Siz yurtseverseniz, ben yurt hainiyim, ben vatan hainiyim
Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan
Vatan, şose boylarında gebermekse açlıktan
Vatan, soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın
Fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan,
Vatan tırnaklarıysa ağalarınızın
Vatan, mızraklı ilmühalse
Vatan, polis copuysa
Ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan,
Vatan, Amerikan üsleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa,
Vatan, kurtulmamaksa kokmuş karanlığımızdan, ben vatan hainiyim
Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla
"Nâzım hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ"

Bu kervana Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da eklendi. A Milli Takımımız'ın Gürcistan deplasmanında galibiyetini sevinirken yayıncı kuruluşa çıktı ve dedi ki;

"Takım içinde çok güzel bir aile ortamı var. Bu ortama çomak sokmaya çalışanlar Türk değil! Bu kadar önemi bir maç öncesinde böyle polemikleri yaratmak anca vatan hainlerine yakışır!"

Demek elinde vatanmetre var! Kimin hain, kimin vatansever olduğuna karar verebiliyor. Bir de "Türk değil" diyor!
O kişilerin kim olduğunu açık açık söylemiyor. Ortaya atıyor!
Kimdir bu polemikleri yaratanlar, aile ortamını bozmaya çalışanlar?
"Türkiye'nin en şerefli kulübüne geldim" diyen mi?
"Neden böyle diyorsun diğer kulüpler şerefsiz mi?" diye cevap verenler mi?
Milli takım antrenmanında futbolcuların ayrı ayrı koştuklarını fotoğraflayıp, haberleştiren gazeteciler mi?
Sosyal medyadan paylaşım yapanlar mı?

*

Bütün dünyada bu tip gelişmeler haberdir ve haberci de bunu okurlarına yansıtır! Ama sanmıyorum ki oralarda bunu yapanlar vatan hainliği ile suçlansın!
Biraz arşivi karıştırdık mı "En vatansever" TFF Başkanı'nın kulüp başkanlığı yaptığı sırada Türk hakemlerini yaklaşık 5 saat soyunma odasında can korkusuyla tuttuğu ortaya çıkıyor mesela.
Eski konuşmalarına hiç girmemeyim.
TFF Başkanlığı dışında yaptığı müteahhitlik işleri de ilgilendirmez beni.
Ama kimse bu kadar kolay vatan hainliği ile suçlayamaz birilerini.
Üstüne düşmez, haddi de değildir.

*

Daha fazla uzatmayayım. Demek istediğimi anlayan anlamıştır zaten. Nazım Hikmet'le başladım Orhan Veli'yle bitireyim en iyisi:

Neler yapmadık su vatan için!
Kimimiz öldük;
Kimimiz nutuk söyledik.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Gürel Yurttaş Arşivi

Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!

 04 Eylül 2025 Perşembe 13:00

Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti

 02 Eylül 2025 Salı 14:54

Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a

 01 Eylül 2025 Pazartesi 10:59

Sergen Yalçın neden başaramadı? Beşiktaş nasıl yıkıldı

 31 Ağustos 2025 Pazar 23:47

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam

 30 Ağustos 2025 Cumartesi 10:00

Gitti Beşiktaş'ın 180 milyon lirası! Aziz Nesin demişti ama!

 29 Ağustos 2025 Cuma 09:52

Ali Şen'in Galatasaray'ı nasıl kurtardığını açıkladı

 18 Ağustos 2025 Pazartesi 14:20

Fenerbahçe böyle yener! En Nesyri utandırdı mı?

 12 Ağustos 2025 Salı 22:10

Beşiktaşlı da Fenerbahçeli de Galatasaraylı da oradaydı: Ölümsüz adam Süleyman Seba

 12 Ağustos 2025 Salı 11:35

7 milyar 393 milyon 500 bin TL: Bilin bakalım bu para nereye gitti?

 01 Ağustos 2025 Cuma 10:37
SON YAZILAR
Gürel Yurttaş
GürelYurttaş
'Vatan haini'
Şahin Aybek
ŞahinAybek
"Ruhlarımız yatak değiştirme saplantısı ile bir göç sıkıntısı içindedir"
Mustafa K. Erdemol
Mustafa K.Erdemol
Trump laf kondurdu Çin’de “Üçü Bir Arada”
Mehmet Tezkan
MehmetTezkan
Erdoğan ‘kayyumlu CHP’ ye ‘hadi seçime’ derse!..
Mehmet Akif Cenkci
Mehmet AkifCenkci
Bağ-Kur Tescil Yasası Ne Zaman Çıkacak?
Venezuela ABD Donanması üzerinde savaş jeti uçurdu
Venezuela ABD Donanması üzerinde savaş jeti uçurdu
Siyanürlü maden faciasında ailelere 16 milyon lira kan parası teklifi!
Siyanürlü maden faciasında ailelere 16 milyon lira kan parası teklifi!
İmamoğlu “Medyanın güçlü kadınlarından” diyerek anlattı! Elif İpek Atayman 168 gündür tutuklu
İmamoğlu “Medyanın güçlü kadınlarından” diyerek anlattı! Elif İpek Atayman 168 gündür tutuklu
Son dakika | Kayyum Gürsel Tekin ve heyetinden ilk video
Son dakika | Kayyum Gürsel Tekin ve heyetinden ilk video