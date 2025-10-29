Üç çocuk tek odaya nasıl sığacak?

Şehircilik Bakanlığı açıkladı; TOKİ ülke genelinde 500 bin konut yapıp satacakmış. Amaç dar gelirlileri ev sahibi yapmak, bu yöntemle kira artışlarının önüne geçmekmiş…

Kiralar ne zaman zıvanadan çıktı ne zamandan beri büyük sorun olmaya başladı, ne oldu da böyle oldu diye soran yok…

Merak eden de yok!...

Ben de sormayayım…

Bakan Kurum 500 bin konut yapıp kiraya vereceklerini açıklamıştı. Devletin ilk defa böyle bir adım atarak konut sektöründeki fahiş fiyat artışının önüne geçeceğini duyurmuştu. Anlaşılan satalım daha iyi dediler…

TOKİ 1+1 ile 2+1 konutlar yapacakmış… Emeklilere, şehit ve gazi ailelerine, gençlere kontenjan ayırılmış… Bir de üç çocuk sahibi olanlara… 500 bin konutun yüzde 10’u yani 50 bini üç çocuk sahibi olanlara verilecek…

Dar gelirli üç çocuklu aile İstanbul’da 1+1 konuta yazıldı. İstanbul’da aylık ödeme 7 bin 313 lira… Bir oda ana/babaya peki çocuklar nerede yatıp kalkacak? Üst üste salonda mı?

Hadi 2+1’e yazıldıklarını düşünelim. Onunda aylık ödemesi 9 bin188 lira… Üç çocuk kontenjanından daire sahibi olan aile üç çocuğu aynı odada mı yatıracak?

Üç çocuk tek odaya sığar mı?

Diyelim ki; çocuklardan ikisi kız biri erkek… Veya ikisi erkek biri kız… 9/10 yaşlarında, 14/15 yaşlarında, 18/20 yaşlarında aynı odada kalmaları acayip değil mi?

Batı’da üç çocuğu koyun gibi tek odaya sokmak suç. Biz de adet böyle, gücümüz buna yetiyor, tek odada idare etsinler diyemezsin. Devlet kapına dayanır. Biz de tam tersi bakanlık kanalıyla üç çocuk tek odaya sokulmaya çalışılıyor.

Kural her çocuğun odası olmasıdır. Bırakın üç çocuğu tek odayı sığdırmayı iki çocuğun bir odayı paylaşması bile sakıncalı…

Şehircilik Bakanı Kurum büyük bir gururla üç çocuğu olana 1+1 ve 2+1 evlerden kontenjan ayırdığını duyurdu…

Psikologlardan… Sosyal bilimcilerden… Eğitimcilerden… Aile Bakanlığından çıt çıkmadı. Kimse çıkıp beş kişi 2+1 dairede yaşayamaz beş kişi 1+1 evde hiç yaşayamaz demedi…

Aile Bakanı ağzını açmadı...

Nedense Erdoğan da bir şey söylemedi. Oysa 1+1 evlerin aile kurumunu tehdit ettiğini söylemişti. Çok değil altı ay önce. Doğurganlık oranı 1.34’e düşünce tepki göstermişti. Aynen şu ifadeyi kullanmıştı:

“İnşaat sektörü artık 4+1 veya 3+1 değil, daha ziyade stüdyo tarzı 1+1 konutlar yapmaya yöneldi. Asıl tehlike burada. Çünkü gençler tek başlarına yaşıyor ve 1+1 ev onlara yetiyor”

Erdoğan tehlikeli gördüğü 1+1 düzenini bu kez TOKİ eliyle ülke geneline yayıyor. Bu da yaman çelişki… 1+1 düzeni çocuksuz aile demek, 2+1 düzeni tek çocuklu aile demek.

Şehircilik Bakan Kurum’a soruyorum…

Üç çocuklu aileyi 2027 yılının mart ayında bitirmeyi vaat ettiğin konutlara yerleştirsene… Çocuklar nerede kalsın anne baba nerede?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş’a da soruyorum…

Konutlar güzel de çocuklar nerede kalacak?

Üç çocuk tek odaya veya olmayan odaya (1+1) nasıl sığacak? O çocuklar nasıl yaşayacak?

Sağlık Bakanı’na da soruyorum…

Üç çocuğun küçük bir odada kalması sağlıklı mı?

Yanıt vermeyeceklerini biliyorum ama yine de sordum işte…