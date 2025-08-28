‘Terörsüz Türkiye’ komisyonunda işler sarpa saracak?

Meclis’te kurulan 51 kişilik komisyon dün bazı baro başkanlarını dinledi. İstanbul ve Ankara barosu başkanları yoktu. CHP’nin baskısıyla son anda şifahen çağrı yapılınca katılmamışlar…

İktidar İstanbul ve Ankara barosu başkanlarını sevmiyor. Hukuk mücadelesi verdiği için olsa gerek özellikle 65 bin üyeli İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu’ndan hoşnut değil… Bu sebeple komisyona kerhen çağrılmaları da sürpriz değil…

Neyse biz gelelim işlerin neden sarpa saracağına…

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan’ın komisyonda yaptığı konuşma önümüzdeki günlerin zorlu geçeceğinin işaretini verdi…

Çünkü; iktidar kanadı ayrı telden çalıyor, muhalefet ayrı telden…

İktidarın komisyondan beklediği başka muhalefet partilerinin başka…

AKP/MHP/DSP/Hüda par ittifakı meseleyi sadece PKK’nın silah bırakmasıyla sınırlı görüyor. CHP ve bazı partiler demokrasi paketinin açılması gerektiğini savunuyor… DEM de bu görüşe yakın. Silah bırakmanın, terörsüz Türkiye yolunda demokrasi adımlarıyla ilerlenmesi gerektiğini söylüyorlar…

TBB Başkanı ‘yürürlükteki Anayasa’ya saygı gösterilmeden herhangi bir sorunun çözülmesi mümkün değildir’ diyerek söze başladı ve şöyle dedi:

“Meclis çatısı altında toplumsal bütünleşme gerçekleşmesi için özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanında çalışmalar yapmak hedef olarak ortaya konulurken bir yanda ise bazı hukuka aykırı yargı uygulamalarıyla idari tasarruflar bu hedefin tam aksine işlemektedir. Bir tarafta milli birliğin ve beraberliği pekiştirilmesi hedefi ortaya konulurken diğer tarafta hukuka aykırı gözaltı ve tutuklama kararları, bazı Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmaması gibi yargısal faaliyetlerle, kayyım uygulamaları, diploma iptali ve Atatürkçü subayların TSK’dan tasfiyesi gibi idari uygulamalar taban tabana zıt bir sürece işaret etmekte, kamuoyunun vicdanını derinden yaralamaktadır.”

Diğer baro başkanları da aşağı yukarı benzer şeyler söylemiş… Neredeyse hepsi bağımsız ve tarafsız yargı vurgusu yapmış. Yargının siyasi müdahalelerden arındırılmasını istemişler, Anayasa ve AİHM kararlarına uyulmasını talep etmişler…

Daha fazla demokrasi…

Eşit vatandaşlık…

Keyfi tutuklamalara son verilmesi gibi istekler sıralanmış…

Bu taleplere MHP’nin Hukukçu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız anında karşı çıktı. Bazı kurumların meseleyi anlamadığını iddia ederek şöyle dedi:

‘Bu sürecin temel amacı, terör örgütü PKK’nın tüm uzantılarıyla birlikte, ön koşulsuz ve kalıcı biçimde silah bırakmasının sağlanması’

Yani diyor ki demokrasinin geliştirilmesi, bağımsız yargı, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması gibi meseleleri karıştırmayın. Komisyonun gündemine getirmeyin…

O zaman şu soru: Komisyon ne yapacak da PKK koşulsuz silah bırakacak? Komisyon bunu nasıl sağlayacak? Komisyonun kurulma amacı ne? .

AKP/MHP ittifakı komisyona farklı işlev yüklüyor, başta CHP olmak üzere öteki partiler farklı… Bakış açıları birbirinin tamamen zıttı…

Önümüzdeki günlerde CHP veya öteki muhalif partiler demokratikleşme adımlarını komisyona getirdikçe, hukuk vurgusu yaptıkça belli ki sorun çıkacak… Kayyım kalksın, tutuklu yargılama sistemine son verilsin denildikçe sinirler gerilecek…

Dün bunun ilk sinyali geldi…