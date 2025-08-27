Fikret Bila

Fikret Bila

İktidarın üç hedefi

Yayınlanma:

Siyasette yaşanan gelişmeler iktidarın üç temel hedefi olduğunu gösteriyor:

Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını engellemek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dördüncü kez aday olmasını sağlamak.

DEM Parti seçmeninin desteğini alarak Erdoğan’ı yeniden cumhurbaşkanı seçtirmek.

İmamoğlu dahil CHP’li belediye başkanlarının tutuklanmaları, bu yöndeki operasyonların devam ediyor olması, Meclis’te “terörsüz Türkiye” hedefiyle Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun kurulması bu üç hedeften bağımsız gelişmeler değil.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart’tan bu yana tutuklu.

İmamoğlu 5 aydır tutuklu olmasına karşın henüz ortada bir iddianame yok. Araya adli tatil de girdi. Adli tatil bitince kısa süre içinde bir iddianame ortaya konulup, İmamoğlu davası görülecek mi henüz bilmiyoruz.

İmamoğlu’nun tutuklanmasının yanı sıra üniversite diplomasının da 31 yıl sonra iptal edilmesi gösteriyor ki iktidar cumhurbaşkanlığı seçiminde İmamoğlu ile yarışmak istemiyor.

O kadar istemiyor ki yargıdan iktidarın istediği gibi İmamoğlu’nun adaylığına engel olacak bir mahkûmiyet kararı çıkmaması olasılığına karşı üniversite diploması iptal edildi. İmamoğlu’nun adaylığının engellemesini garanti etmek için ikinci bir önlem alınmış oldu.

İmamoğlu diplomasının iptaliyle ilgili olarak da hukuk yollarına başvurularını sürdürüyor.

Yaşananlar iktidarın İmamoğlu’nun adaylığından ne kadar çekindiğini gösteriyor.

Diğer yandan Erdoğan’ın fiilen dördüncü, Yüksek Seçim Kurulu’na göre ise üçüncü kez aday olabilmesi için iki seçenek var.

Meclis’in erken seçim kararı alması veya bir kişinin en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebileceği hükmünü taşıyan Anayasanın 101. maddesinin değiştirilmesi.

Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için bu iki seçenekten birinin gerçekleşmesi gerekiyor.

İktidar hangi seçeneği tercih ederse etsin hem Meclis’te hem sandıkta DEM Parti’nin desteğine ihtiyacı var.

İktidar, erken seçim kararı alınarak Erdoğan’ın adaylığını sağlamak için Meclis’te DEM Parti milletvekillerinin desteğini almak zorunda.

Ayrıca seçilebilmesi için de sandıkta DEM Parti seçmeninin de oyunu alması gerekiyor.

Kuşku yok ki iktidar erken seçim kararını kendisi açısından en uygun gördüğü tarihte almak isteyecektir.

İktidarın, DEM Parti’nin hem Meclis’te hem sandıkta desteğini alması için “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun kararları önem taşıyor.

DEM Parti’nin Erdoğan’a destek vermesi, bu komisyonda alınacak kararlara ve bu kararların yasalaşmasına bağlı.

Eğer söz konusu komisyondan DEM Parti’nin beklediği kararlar çıkmazsa iktidarın beklediği desteği alması zor.

Aynı olasılık anayasa değişikliği için de geçerli.

Eğer iktidar erken seçim kararı yerine Anayasa’nın 101. maddesinin değiştirilerek Erdoğan’ın adaylığını sağlamayı tercih ederse, DEM Parti’nin bu konuda desteğini kazanması yine komisyonun alacağı kararlara bağlı.

İktidar açısından bir risk daha var.

O da komisyonda DEM Parti’nin beklentilerine uygun olarak alınacak karara seçmenin tepki göstermesi.

2013-2015 yılları arasında yürütülen birinci açılım sürecinde seçmen tepki vermiş ve Meclis’te AK Parti’yi tek başına iktidar olmasını sağlayacak çoğunluktan düşürmüştü.

Yerel seçimlerden birinci parti olarak çıkan CHP’nin iktidarın bu hedeflerini bilerek muhalefet etmesi gerekiyor.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Fikret Bila Arşivi

Emekçiye gelince para yok!

 25 Ağustos 2025 Pazartesi 05:05

Kamu hizmetini kamu vermelidir

 22 Ağustos 2025 Cuma 05:07

Kadının miras hakkı

 20 Ağustos 2025 Çarşamba 05:00

CHP'yi durdurma hamleleri

 18 Ağustos 2025 Pazartesi 05:05

Tunç Soyer’in açıklaması

 15 Ağustos 2025 Cuma 05:10

CHP’nin komisyona bakışı

 04 Ağustos 2025 Pazartesi 05:10

CHP ön almalı

 01 Ağustos 2025 Cuma 05:00

CHP'nin kurucu sorumluluğu

 30 Temmuz 2025 Çarşamba 05:00

Kamu kurumlarındaki gerileme

 28 Temmuz 2025 Pazartesi 05:10

Cezasızlık kural olunca

 25 Temmuz 2025 Cuma 05:07
SON YAZILAR
Fikret Bila
FikretBila
İktidarın üç hedefi
Şahin Aybek
ŞahinAybek
Türkiye neden bir "sınavlar ülkesi" haline geldi?
Mehmet Akif Cenkci
Mehmet AkifCenkci
Kimler işsizlik maaşı alabilir? 2025’te işsizlik ödeneği gerçekleri
Bahadır Özgür
BahadırÖzgür
Operasyonlar neden silah tüccarlarına yöneldi?
İsmail Saymaz
İsmailSaymaz
Bir zabıta Niğde’yi sentetik hapa boğdu
AKP'li belediye 'bu kadar da olmaz' dedirtti: Kadın-erkek arasına 1 kilometre mesafe şartı!
AKP'li belediye 'bu kadar da olmaz' dedirtti: Kadın-erkek arasına 1 kilometre mesafe şartı!
Avrupalı belediye başkanlarından İmamoğlu'na: “Özel Demokrasi Ödülü”
Avrupalı belediye başkanlarından İmamoğlu'na: “Özel Demokrasi Ödülü”
İktidarın üç hedefi
İktidarın üç hedefi
Daha önce yaraladığı eşi bu kez öldürdü!
Daha önce yaraladığı eşi bu kez öldürdü!