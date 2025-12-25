Siirt'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki laboratuvara getirilen şüphelilerin uyuşturucu tahlil sonuçlarının para karşılığında ‘Temiz’ olarak değiştirildiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Uyuşturucu raporlarını para karşılığında 'temiz' göstermişlerdi! 30 şüpheli hakkında yeni gelişme

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

30 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlar kapsamında 8’i sağlık çalışanı, 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından 'Resmi belgede sahtecilik', 'Rüşvet' ve 'Suç delillerinin gizlenmesi, değiştirilmesi veya yok edilmesi' suçlarından adliyeye sevk edildi.

2'Sİ SAĞLIK ÇALIŞANI 19 KİŞİ TUTUKLANDI

2’si sağlık çalışanı 19 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4’ü adli kontrol olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.