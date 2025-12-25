Uyuşturucu testini para karşılığı 'negatif' yapan 19 kişi tutuklandı!

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, uyuşturucu kullanan şüphelilerin tahlil sonuçlarının para karşılığında değiştirildiği iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 8’i sağlık çalışanı, 30 şüpheliden 19’u tutuklandı.

Siirt'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki laboratuvara getirilen şüphelilerin uyuşturucu tahlil sonuçlarının para karşılığında ‘Temiz’ olarak değiştirildiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

30 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlar kapsamında 8’i sağlık çalışanı, 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından 'Resmi belgede sahtecilik', 'Rüşvet' ve 'Suç delillerinin gizlenmesi, değiştirilmesi veya yok edilmesi' suçlarından adliyeye sevk edildi.

2'Sİ SAĞLIK ÇALIŞANI 19 KİŞİ TUTUKLANDI

2’si sağlık çalışanı 19 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4’ü adli kontrol olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

