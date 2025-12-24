Uyuşturucu raporlarını para karşılığında 'temiz' göstermişlerdi! 30 şüpheli hakkında yeni gelişme

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, uyuşturucu kullanan kişilerin tahlil sonuçlarının para karşılığında değiştirilmiş olabileceği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, 8’i sağlık çalışanı olmak üzere 30 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastanenin laboratuvarında şüphelilerin uyuşturucu test sonuçlarının ücret karşılığında “temiz” olarak değiştirildiği yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Uyuşturucu testlerinin sonuçlarını para karşılığı değiştirmişler! 30 kişi gözaltında!

Yaklaşık iki aylık teknik ve fiziki takip sonrası belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 sağlık çalışanı ve toplam 30 şüpheli gözaltına alındı.

30 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından “resmi belgede sahtecilik”, “rüşvet” ve “suç delillerinin gizlenmesi, değiştirilmesi veya yok edilmesi” suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

