Uyuşturucu testlerinin sonuçlarını para karşılığı değiştirmişler! 30 kişi gözaltında!

Yayınlanma:
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, uyuşturucu tahlil sonuçlarının para karşılığında değiştirildiği iddiasıyla 8’i sağlık çalışanı 30 kişi gözaltına alındı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, laboratuvarda yapılan uyuşturucu tahlil sonuçlarının para karşılığında değiştirildiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. 8’i sağlık çalışanı olmak üzere 30 kişi gözaltına alındı.

suphelilerin-uyusturucu-test-sonuclarini-1076512-319391.jpgCumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki laboratuvara getirilen şüphelilerin uyuşturucu tahlil sonuçlarının para karşılığında ‘temiz’ olarak değiştirildiği iddiasıyla çalışma başlatıldı.

8'İ SAĞLIK ÇALIŞANI 30 KİŞİ GÖZALTINDA

Yaklaşık İki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8’i sağlık çalışanı, 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, gözaltı sayısının artabileceği ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

