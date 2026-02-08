CHP'li Yavuzyılmaz verilerle açıkladı: AKP'nin özelleştirme planı yüzde 300 zam getirecek!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz; AKP'nin özelleştirmeyi planladığı İzmir-Çeşme Otoyolu’nun özelleşmesi halinde, araç geçiş ücretine yapılacak zam oranının %300 olacağını açıkladı.

25 YILLIĞINA ÖZELLEŞTİRME PLANI

Yavuzyılmaz, "AKP’nin 25 yıllığına özelleştirmeyi planladığı kamuya ait Otoyollar-3" başlıklı paylaşımında; İzmir-Çeşme Otoyolu'nun şu anki geçiş ücretinin 53 TL olduğunu kaydetti.

Yavuzyılmaz'ın açıklamasına göre, 2026 itibarıyla Karayolları 2. Bölge’de kamunun işlettiği KGM İzmir-Çeşme Otoyolu’ndaki araç geçiş ücreti kilometre başına 0,95 TL.​​​​​​​

53 TL OLAN GEÇİŞ ÜCRETİNİN 205 TL’YE ÇIKMASI BEKLENİYOR

Aynı karayolları bölgesinde bulunan, benzer uzunluktaki Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen Menemen-Çandarlı-Aliağa Otoyolu’nun araç geçiş ücreti ise kilometre başına 3,66 TL.

Aradaki farkın yaklaşık 4 kat olduğuna dikkat çeken Yavuzyılmaz, KGM İzmir-Çeşme Otoyolu özelleştirilirse şu anda 53 TL olan geçiş ücretinin 205 TL’ye çıkmasının beklendiğini söyledi.

"BUNUN ADI VATANDAŞIN TEKRAR TEKRAR SOYULMASIDIR"

Bunun da araç geçiş ücretlerine %300’e kadar zam yapılacak anlamına geldiğini söyleyen Yavuzyılmaz, "Bunun adı, vatandaşın vergileriyle maliyetini defalarca kez ödediği yollarda, yandaş şirketler tarafından tekrar tekrar soyulmasıdır" dedi.