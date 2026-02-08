CHP'li Yavuzyılmaz verilerle açıkladı: AKP'nin özelleştirme planı yüzde 300 zam getirecek!

CHP'li Yavuzyılmaz verilerle açıkladı: AKP'nin özelleştirme planı yüzde 300 zam getirecek!
Yayınlanma:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AKP’nin Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait İzmir-Çeşme Otoyolu’nu özelleştirmesi halinde, araç geçiş ücretlerinde yaklaşık yüzde 300 oranında zam yapılacağını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz; AKP'nin özelleştirmeyi planladığı İzmir-Çeşme Otoyolu’nun özelleşmesi halinde, araç geçiş ücretine yapılacak zam oranının %300 olacağını açıkladı.

25 YILLIĞINA ÖZELLEŞTİRME PLANI

Yavuzyılmaz, "AKP’nin 25 yıllığına özelleştirmeyi planladığı kamuya ait Otoyollar-3" başlıklı paylaşımında; İzmir-Çeşme Otoyolu'nun şu anki geçiş ücretinin 53 TL olduğunu kaydetti.

Yavuzyılmaz'ın açıklamasına göre, 2026 itibarıyla Karayolları 2. Bölge’de kamunun işlettiği KGM İzmir-Çeşme Otoyolu’ndaki araç geçiş ücreti kilometre başına 0,95 TL.​​​​​​​

53 TL OLAN GEÇİŞ ÜCRETİNİN 205 TL’YE ÇIKMASI BEKLENİYOR

Aynı karayolları bölgesinde bulunan, benzer uzunluktaki Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen Menemen-Çandarlı-Aliağa Otoyolu’nun araç geçiş ücreti ise kilometre başına 3,66 TL.

Aradaki farkın yaklaşık 4 kat olduğuna dikkat çeken Yavuzyılmaz, KGM İzmir-Çeşme Otoyolu özelleştirilirse şu anda 53 TL olan geçiş ücretinin 205 TL’ye çıkmasının beklendiğini söyledi.

deniz-yavuzyilmaz-001.png

deniz-yavuzyuilmaz-ozellesitme-001.png

"BUNUN ADI VATANDAŞIN TEKRAR TEKRAR SOYULMASIDIR"

Bunun da araç geçiş ücretlerine %300’e kadar zam yapılacak anlamına geldiğini söyleyen Yavuzyılmaz, "Bunun adı, vatandaşın vergileriyle maliyetini defalarca kez ödediği yollarda, yandaş şirketler tarafından tekrar tekrar soyulmasıdır" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Büyüdüğümde Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüdüğümde Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Saran dev imzayı attı: Resmen açıklandı
Resmen açıklandı
Saran dev imzayı attı
Böbrek yetmezliğine neden oluyor: Sinsi sinsi ilerliyor
Böbrek yetmezliğine neden oluyor
Sinsi sinsi ilerliyor
Yüzlerce hesaba yanlışlıkla 44 milyar dolar gitti
Yüzlerce hesaba yanlışlıkla 44 milyar dolar gitti
Kalyon ve Cengiz Suriye yolunda! 7 milyarlık projeyi Bakan Bayraktar duyurdu
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
Selin can aldığı İzmir için kritik uyarı! Meteoroloji saat verdi
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet: Hepsi kontak kapattı
Hepsi kontak kapattı
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet
Türkiye
Akdeniz'de 5.0 şiddetinde deprem!
Akdeniz'de 5.0 şiddetinde deprem!
DEM Parti'nin basın açıklamasında 4 gözaltı
DEM Parti'nin basın açıklamasında 4 gözaltı