DEM Parti'nin basın açıklamasında 4 gözaltı
DEM Parti'nin Sancaktepe'de, Suriye'nin kuzeyinde yaşanan gelişmelere ilişkin düzenlediği basın açıklamasının ardından 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
"SALDIRI KUŞATMAYA DÖNÜŞTÜ"
DEM Parti İstanbul İl Başkanlığı, Suriye'nin kuzeyinde yaşanan gelişmelerle ilişkin Sancaktepe Demokrasi Caddesi'nde basın açıklaması yaptı.
Parti adına açıklamayı DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Çınar Altan okudu.
Açıklamada, Rojava'ya yönelik saldırıların; Kuzeydoğu Suriye'de yaşayan halkların ortaya koyduğu demokratik ulus modelini ve gündemde olan Kürt sorununa demokratik çözüm stratejisini hedeflediği belirtildi.
Açıklamanın devamında şunlar yer aldı:
"Sürdürülen Kürt inkarı derinleştirilmek istenmiş, komplocu güçler yeni komploya imza atmak istemişlerdir. Rojava'da verilen tarihi mücadele çıkarılmak istenen Kürt-Arap savaşını engellemiş, Orta Doğu'da yeni bir Gazze'nin ortaya çıkmasını durdurmuştur. Türkiye destekli HTŞ-İŞİD çetelerinin başlattığı bu saldırı son 17 gündür bir kuşatmaya dönmüştür. Bir aydır bir halkın direnci sınanmış, hep birlikte yarattıkları yaşam model insanlığa umut olmaktan çıkarılmaya çalışılmıştır.
Kapitalist modernitenin Orta Doğu halkları için reva gördüğü bir savaş, bir soykırım ve parçalı yönetilme durumu her zaman var olmuştur. Rojava modeli tam da bu savaş, kırım ve halkların parçalı yaşamının karşısına birlikte, eşit, kadın özgürlükçü yaşam modelini koymuştur. Bu saldırılar ve devamında gelen kuşatma tam da bu modele karşı örgütlenmiştir. Rojava'da bir ateşkes ve anlaşma sağlanmıştır, ancak bunların kalıcı olup olmayacağı, uygulamalaRın nasıl gerçekleştirileceği zaman içinde belli olacaktır."
"SINIR KAPISINI AÇARAK YARDIM MALZEMELERİNİN ULAŞMASINI SAĞLAYIN"
Suriye'nin kuzeyinde bir kuşatma olduğunu vurgulayan Altan; insanların su, gıda, elektrik ve tıbbi malzemeler gibi hayati ihtiyaçlardan yoksun bırakıldığını ifade etti.
Gazze'de yaratılan insan kırımının bir benzerinin Suriye'de de yaşandığının vurgulandığı açıklamada; Diyarbakır Kent Dayanışması tarafından toplanan 25 TIR'lık yardım malzemesinin, sınırların kapalı olması nedeniyle sınır kapısından geri döndürüldüğü kaydedildi.
DEM Parti'den gözaltı tepkisi: Baskı politikası kabul edilemez
Bunun kabul edilebilir bir durum olmadığını ifade eden Altan, açıklamanın devamında iktidara şöyle seslendi:
"Bir an evvel Mürşitpınar sınır kapısını açarak yardım malzemelerinin yerine ulaşmasını sağlayın! Yoksa bu duyarsızlık, bu topraklara çok şey kaybettirecektir."
"SÜRECE DUYARLI OLMALIYIZ"
Halka ve demokrasi güçlerine seslenildiğinin belirtildiği açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:
"Birçok ülkede Rojava için destek eylemleri yapılmaktadır. Bizler de tüm halkımız ve demokrasi güçleri ile birlikte sürece duyarlı olmalı ve takip etmeliyiz. Kürdistan halkının hakları güvence altına alınana kadar sahiplenmeyi sürdürmeli, onların sesi olmalıyız.. Kadın bedenleri, kesilen saç örgüleri üzerinden her fırsatta kadınları ve özellikle onlann verdiği mücadeleyi aşağılayıp küçümseyen IŞID-HTŞ gericiliğine karşı asla geri atmayacak, biz kadınlar bu mücadelenin öncü gücü olmaya devam edeceğiz. Dün Gazze için haykırdık, bugün Rojava için haykırıyoruz! Kuşatma son bulsun, sınır kapılan açılsın, yardımlar sivillere ulaştırılsın!"
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Basın açıklamasının ardından polis bazı DEM Partililerin çevresini sararak, gazetecileri bölgeden uzaklaştırdı. Polisin 4 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. (ANKA)