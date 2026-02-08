DEM Parti'nin basın açıklamasında 4 gözaltı

DEM Parti'nin Sancaktepe'de, Suriye'nin kuzeyinde yaşanan gelişmelere ilişkin düzenlediği basın açıklamasının ardından 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

DEM Parti İstanbul İl Başkanlığı, Suriye'nin kuzeyinde yaşanan gelişmelerle ilişkin Sancaktepe Demokrasi Caddesi'nde basın açıklaması yaptı.

Parti adına açıklamayı DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Çınar Altan okudu.

Açıklamada, Rojava'ya yönelik saldırıların; Kuzeydoğu Suriye'de yaşayan halkların ortaya koyduğu demokratik ulus modelini ve gündemde olan Kürt sorununa demokratik çözüm stratejisini hedeflediği belirtildi.

Açıklamanın devamında şunlar yer aldı:

"Sürdürülen Kürt inkarı derinleştirilmek istenmiş, komplocu güçler yeni komploya imza atmak istemişlerdir. Rojava'da verilen tarihi mücadele çıkarılmak istenen Kürt-Arap savaşını engellemiş, Orta Doğu'da yeni bir Gazze'nin ortaya çıkmasını durdurmuştur. Türkiye destekli HTŞ-İŞİD çetelerinin başlattığı bu saldırı son 17 gündür bir kuşatmaya dönmüştür. Bir aydır bir halkın direnci sınanmış, hep birlikte yarattıkları yaşam model insanlığa umut olmaktan çıkarılmaya çalışılmıştır.

Kapitalist modernitenin Orta Doğu halkları için reva gördüğü bir savaş, bir soykırım ve parçalı yönetilme durumu her zaman var olmuştur. Rojava modeli tam da bu savaş, kırım ve halkların parçalı yaşamının karşısına birlikte, eşit, kadın özgürlükçü yaşam modelini koymuştur. Bu saldırılar ve devamında gelen kuşatma tam da bu modele karşı örgütlenmiştir. Rojava'da bir ateşkes ve anlaşma sağlanmıştır, ancak bunların kalıcı olup olmayacağı, uygulamalaRın nasıl gerçekleştirileceği zaman içinde belli olacaktır."