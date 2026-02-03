DEM Parti'den gözaltı tepkisi: Baskı politikası kabul edilemez

DEM Parti'den gözaltı tepkisi: Baskı politikası kabul edilemez
Yayınlanma:
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), bu sabah düzenlenen polis operasyonlarıyla aralarında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkanı Murat Çepni ve çeşitli kurum temsilcilerinin de bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi.

Aralarında ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni ve çok sayıda kurum temsilcisinin bulunduğu gözaltı operasyonlarına tepki gösteren DEM Parti, demokratik tepkilerini dile getirenlere yönelik baskıların son bulması ve gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON VE GÖZALTILAR

Sabah saatlerinde ESP, SGDF, SKM, Limter-İş Sendikası, ETHA ve BEKSAV gibi pek çok kurumun ofislerine ve çalışanlarının evlerine polis baskınları düzenlendi. Operasyon kapsamında ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni, DEM Parti PM Üyesi Emin Orhan, gazeteciler, sendikacılar ve ekolojistlerin gözaltına alındığı bildirildi.

Murat Çepni dahil çok sayıda siyasetçi gazeteci ve sendikacıya MLKP operasyonuMurat Çepni dahil çok sayıda siyasetçi gazeteci ve sendikacıya MLKP operasyonu

"DEMOKRATİK TEPKİLERE BASKI SON BULMALI"

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, iktidarın muhalif kesimlere yönelik yargı yoluyla baskı kurduğu savunuldu. Açıklamada, son dönemde Rojava’ya yönelik saldırıları protesto edenlerin hedef alındığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bu sabah saatlerinde, bileşen partimiz ESP ile SKM, DİSK/LİMTER-İŞ, BEKSAV’ın da aralarında bulunduğu birçok kurumun çalışanı, yapılan polis baskınları sonucu gözaltına alındı. ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni ve PM Üyemiz Emin Orhan’ın yanı sıra gazeteciler, ekolojistler ve sendikacılar da gözaltına alınanlar arasında.

İktidarın sosyalistlere ve muhaliflere yönelik yargı eliyle yürüttüğü bu baskı politikası kabul edilemez. Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalıdır. Rojava’ya yönelik saldırıları protesto ettikleri için son dönemde gözaltına alınan ve tutuklanan yurttaşlarımız da dahil olmak üzere, demokratik tepkilerini dile getirenlere yönelik bu baskılara son verilmelidir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

