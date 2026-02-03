DEM Parti'den gözaltı tepkisi: Baskı politikası kabul edilemez

Aralarında ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni ve çok sayıda kurum temsilcisinin bulunduğu gözaltı operasyonlarına tepki gösteren DEM Parti, demokratik tepkilerini dile getirenlere yönelik baskıların son bulması ve gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON VE GÖZALTILAR

Sabah saatlerinde ESP, SGDF, SKM, Limter-İş Sendikası, ETHA ve BEKSAV gibi pek çok kurumun ofislerine ve çalışanlarının evlerine polis baskınları düzenlendi. Operasyon kapsamında ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni, DEM Parti PM Üyesi Emin Orhan, gazeteciler, sendikacılar ve ekolojistlerin gözaltına alındığı bildirildi.

Murat Çepni dahil çok sayıda siyasetçi gazeteci ve sendikacıya MLKP operasyonu

"DEMOKRATİK TEPKİLERE BASKI SON BULMALI"

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, iktidarın muhalif kesimlere yönelik yargı yoluyla baskı kurduğu savunuldu. Açıklamada, son dönemde Rojava’ya yönelik saldırıları protesto edenlerin hedef alındığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: