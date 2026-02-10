Evinde otururken kamyonet çarptı: Yıkılan duvarın altında kaldı

Yayınlanma:
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde geri manevra yapan bir kamyonet, evin duvarına çarptı. Evin duvarından kopan tuğla parçaları, evin salonunda oturan Ahmet Kılıç’ın üzerine düştü. Yaralanan Kılıç, hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde geri manevra yapmak isteyen kamyonet bir evin duvarına çarptı. Kamyonetin çarptığı evin duvarından kopan parçalar evinin salonunda oturan Ahmet Kılıç'ın üzerine düşerek yaralanmasına neden oldu.

GERİ MANEVRA YAPMAK İSTERKEN EVİN DUVARINI YIKTI

Kaza, akşam saat 21.00 civarında 28 Haziran Mahallesi Dere Sokak ile Mevlevi Sokak kesişiminde meydana geldi.

M.K.’nın kullandığı 34 UH 2239 plakalı hurda kağıt ve atık malzeme yüklü kamyonet, geri manevra yapmak istediği sırada bir evin duvarına çarptı.

DUVARDAN KOPAN PAÇALAR SALONUNDA OTURAN KILIÇ'IN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Çarpmanın şiddetiyle duvarda kocaman bir yarık oluşurken, duvardan kopan tuğla parçaları evinin salonunda oturan Ahmet Kılıç’ın üzerine devrildi.

Ahmet Kılıç, üzerine devrilen tuğla parçalarıyla yaralanırken, diğer ev sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kılıç, daha sonra Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobile başka bir otomobil çarptıSürücüsünün geri manevra yaptığı otomobile başka bir otomobil çarptı

Kazaya neden olan M.K. ile Ahmet Kılıç’ın komşu olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

