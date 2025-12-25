Kamuda FETÖ operasyonu: 20 kişi hakkında gözaltı kararı

Kamuda FETÖ operasyonu: 20 kişi hakkında gözaltı kararı
Son dakika haberi... FETÖ'nün kamu yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5'i aktif görevde olmak üzere 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik 5'i aktif görevde, 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bağlı kurum kuruluşları hedef alan kamu mahrem yapılanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bakan Yerlikaya: Son iki haftada 76 FETÖ şüphelisi yakalandıBakan Yerlikaya: Son iki haftada 76 FETÖ şüphelisi yakalandı

39 ilde FETÖ operasyonu: 90 tutuklu39 ilde FETÖ operasyonu: 90 tutuklu

5 KİŞİ HALEN GÖREVDE

Operasyonel hatlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen, haklarında etkin pişmanlık beyanları ile ankesörlü/sabit hatlardan ardışık/tekil şekilde aranma kayıtları bulunan 5'i aktif görevde, 14'ü ihraç edilmiş ve 1 sivil olmak üzere toplam 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

