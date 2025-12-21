Bakan Yerlikaya: Son iki haftada 76 FETÖ şüphelisi yakalandı

Bakan Yerlikaya: Son iki haftada 76 FETÖ şüphelisi yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla FETÖ’ye yönelik son iki hafta içinde gerçekleştirilen operasyonların detaylarını ve 2025 yılına ait toplam verileri kamuoyuyla paylaştı. Bakan Yerlikaya, yürütülen çalışmalar kapsamında çok sayıda şüphelinin yakalandığını ve adli işlemlerin gerçekleştirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından son iki hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarda 76 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslardan 50’si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Gözaltındaki diğer şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.

OPERASYONLARIN KAPSAMI VE ŞÜPHELİLERİN FAALİYETLERİ

Operasyonlar; Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde yürütüldü. Yakalanan şahısların FETÖ içerisindeki faaliyetlerine ilişkin şu detaylar paylaşıldı:

  • Örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek,
  • Ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt içerisindeki sorumlu şahıslarla irtibat kurmak,
  • Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşları üzerinden finans sağlamak,
  • Sosyal medya platformları üzerinden FETÖ propagandası yapmak.

28 İLDE EŞ ZAMANLI ÇALIŞMA

Jandarma TEM ekiplerince yürütülen operasyonlar Türkiye genelinde geniş bir coğrafyaya yayıldı. Operasyon gerçekleştirilen iller şunlardır: Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Ordu, Rize, Samsun, Şanlıurfa ve Tokat.

2025 YILI BİLANÇOSU: 1601 TUTUKLAMA

İçişleri Bakanı Yerlikaya, açıklamasında 2025 yılı genelindeki verilere de yer verdi. Yıl başından bu yana FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen tüm operasyonlar neticesinde toplam 1.601 şüphelinin tutuklandığı, 1.524 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandığı bildirildi.

