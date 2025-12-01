CHP’nin güçlü programı

CHP, üç gün süren 39. Olağan Kurultayı’nı dün tamamladı.

Özgür Özel tam onay aldı.

Geçerli bin 333 oyun tamamını alarak, oybirliğiyle yeniden genel başkan seçildi.

Delegelere ve partililere iktidar havası hakimdi.

Coşkusu çok yüksek bir kurultay oldu.

Parti içi yarışın hissedilmediği kurultaya şimdiden iktidar zaferini kutlama havası hakimdi.

Delegeler bu hava içinde, 17 yıl sonra yenilenen CHP Programı’nda yer alan projeleri konuşuyorlardı.

Deneyimli, belli konularda uzmanlığı olan partililer ve bilim insanlarının 14 ay süren hummalı bir çalışma sonrası hazırladıkları yeni program Türkiye’nin sorunlarını çok iyi saptayan ve somut çözüm önerileri geliştiren bir içeriğe sahip.

CHP önümüzdeki dönemde mitinglerde çözüm önerilerini öne çıkaracak, partililer de kapı kapı dolaşarak Türkiye’nin sorunlarını nasıl çözeceklerini anlatacaklar.

CHP, acil çözülmesi gerektiğine inandığı adalet ve ekonomi sorununu öne çıkaran bir program hazırlamış.

CHP iktidara geldiğinde öncelikle adalet sorununu çözecek adımlar atacak.

İlk adım yargının tarafsızlığını ve bağımsızlığını sağlamak olacak.

Yargı siyasetten temizlenecek.

Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları hemen uygulanacak.

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) yapısı değiştirilecek. Bağımsızlığı sağlanacak. Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı kuruldan çıkarılacak.

CHP iktidarında öncelikle el atılacak sorunların başında ekonomi geliyor.

İşsizlik, yoksulluk, yüksek enflasyonun yol açtığı geçim sıkıntısı için adımlar atılacak.

İşsizlik Fonun teşviklere değil, işsiz kalan yurttaşa harcanacak.

Eğitim ve sağlık harcamaları vergiden düşürülecek.

Dar gelirliler için devlet destekli bir tatil fonu kurulacak.

Her mahallede ücretsiz, nitelikli bir devlet kreşi açılacak.

Temel vatandaşlık geliriyle kimse açlık sınırının altında kalmayacak.

Kapatılan kamu ve askeri hastaneleri yeniden açılacak.

Her öğrenciye okulda ücretsiz en az bir öğün yemek ve temiz su verilecek.

Tüm okullarda kadrolu temizlik, güvenlik ve sağlık personeli istihdam edilecek.

Okulları tam güne çevirip ailelerin bakım yükü azaltılacak.

Köy okulları yeniden açılacak, taşımalı eğitim istisna olacak.

Devlet okullarında kayıt parası ve bağış baskısı kaldırılacak.

Öğretmen atamalarında mülakat kaldırılacak, liyakat esaslı sınav getirilecek.

YÖK kaldırılacak, üniversiteler özerk olacak, rektörler seçimle belirlenecek.

Öğrenciler için devlet yurtlarının sayısı artırılacak.

Polislere sendika hakkı tanınacak.

Ev alana pasaport/vatandaşlık dağıtan sistem kaldırılacak.

Kuvvet komutanlıkları yeniden Genelkurmay’a bağlanacak.

Harp okulları ve askeri liseler yeniden açılacak.

Ordunun afet ve acil durum görevi güçlü bir altyapıyla yeniden kurulacak.

Kamu ihaleleri kural olarak açık ve rekabetçi yapılacak.

Kadın ve genç girişimciler öncelenecek.

Çiftçinin kullandığı mazottan ÖTV ve KDV kaldırılacak.

Kalıcı yaz saati uygulaması kaldırılacak, bilimsel verilere uygun saat düzenine geçilecek.

CHP, yeni programının amacını sosyal devletin güçlendirilmesi, yargının bağımsızlaştırılması ve Hazine kaynaklarının halk için kullanılması olarak açıklıyor.

CHP’nin yeni programı Türkiye’nin sorunlarını çözecek bir nitelik taşıyor.