Süreçten beklentiler gerçekçi değil

Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda belirlenen üç kişilik millekvekili heyeti İmralı’da terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’la görüştükten sonra içerik konusunda bir açıklama yapılmadı.

AK Parti’den Hüseyin Yayman, MHP’den Feti Yıldız ve DEM Parti’den Gülistan Koçyiğit’ten oluşan heyet çalışacak ve 4 Aralık’ta toplanacak Komisyon’a bilgi sunacak.

Daha sonra komisyon raporunu hazırlayacak ve görevi bitecek.

Komisyon sadece çalışmaları özetleyen bir rapor mu yazacak yoksa bu raporda yasal düzenleme önerilerinde de bulunacak mı bu henüz bilinmiyor.

Heyetin İmralı’yı ziyaretinden sonra Yayman bir ziyaretle ilgili kamuoyuna bir açıklama yapılmayacağını söyledi.

Ancak ziyaretle ilgili bazı bilgiler kulislere yansıdı.

Örneğin, Öcalan’ın en çok Suriye ile ilgili konuştuğu, Türkiye’yle ilgili federal devlet, özerk yönetim gibi bir talebi olmadığı ancak YPG-SDG’nin Suriye’deki statüsünün tanınmasını istediği yansıyan kulis bilgileri içinde yer aldı.

İmralı’ya giden milletvekili heyetindeki AK Parti ve MHP temsilcilerinin ise Öcalan’ın YPG/SDG’ye silah bırakma çağrısında bulunmasını bekledikleri de yansıyan bilgiler arasında.

Bu konu daha önce de gündeme gelmiş, MHP Lideri Devlet Bahçeli, Öcalan’ın silah bırakma çağrısının PKK dışında diğer örgütleri de kapsadığını duyurmuştu.

Ancak YPG-SDG yöneticileri oralı olmamışlardı.

YPG-SDG’nin Lideri Mazlum Abdi, Şam’da Şara ile görüşerek Suriye ordusuna katılmak istediklerini açıklamıştı.

Bu süreçte PKK’nın kendini feshetmesi ve 30 PKK’lının silahlarını bırakması dışında Türkiye’nin beklentilerini karşılayacak bir adım henüz atılmadı. PKK’nın kendini feshetmesi de 30 silahın yakılması da sembolik düzeyde kaldı.

Şimdi İmralı’yı ziyaretten sonra YPG-SDG silah bırakır mı?

Elbette hayır.

Suriye’nin kuzeydoğusunda devletleşen PKK’nın kolu olan YPG-SDG’nin silah bırakarak bu aşamadan geri dönmesini beklemek gerçekçilikten çok uzaktır.

Öcalan’ın, Türkiye’de federasyon, özerklik gibi talepleri olmamasının temel nedeni de Suriye’yi öncelemesidir.

Öcalan, PKK’nın Suriye kolunun kurduğu fiili federe devletinin Türkiye tarafından da tanınmasını, kabul edilmesini talep ediyor.

Bu sonucu almayı başarırsa sonraki hedef İran ve Türkiye’de Suriye gibi bir yapı oluşturmak olacaktır.

Türkiye’de iktidar bu sürecin sorumluluğunun ağır olacağını bildiği için CHP’yi de İmralı’ya götürmeye çalıştı.

CHP Lideri Özgür Özel, AK Parti’nin kendisine İmralı daveti yaptığını, hatta “gelin, gizli tutarız” önerisinde bulunduklarını açıkladı.

Bu bilgi de iktidarın İmralı ziyaretine CHP’nin katılmasını ne kadar çok istediğini gösteriyor.

Neden?

Çünkü iktidar bu sürecin sorumluluğunu tek başına yüklenmek istemiyor,

CHP’yi de ortak etmek istiyor.

Ancak CHP, Öcalan’la muhatap olmayı başından reddederek bu oyuna gelmedi

İktidarın Öcalan’dan da CHP’den de beklentileri hiç gerçekçi değil.

Buna karşın DEM Parti milletvekillerinin desteğiyle anayasayı değiştirmek, DEM Parti seçmenin desteğini alarak yeniden seçilmek için bu sürece girmiş görünüyor.