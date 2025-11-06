Sosyalist Müslüman olur mu?

Konuya şöyle gireyim; Mamdani’yi seviyor muyuz?

New York’un yeni belediye başkanını soruyorum; Zohran Mamdani’yi seviyor muyuz, sevmiyor muyuz?

Yoksa kafamız karışık mı?

Uganda’da doğmuş, Güney Afrika’ya göç etmiş, ABD’ye yerleşmiş. Yerleşmekle kalmamış New York gibi metropole belediye başkanı seçilmiş. Hem de 34 yaşında…

Bize ne demeyin bizi ilgilendiren kısmı çok fazla. Hem göçmen hem Müslüman bir anda kendimize yakın hissettik. Ama sevip sevmeme konusunda karar veremedik…

Müslüman diye, Cuma namazlarını kaçırmıyor diye seviyoruz…

Sosyalist diye Trump’a göre komünist diye sevmiyoruz…

Göçmenlere sahip çıkıyor diye seviyoruz…

Yeni kankamız Trump’la atışıyor diye sevmiyoruz…

Filistin’e özgürlük dediği için Gazze’de soykırım yapılıyor dediği için seviyoruz…

Merkezi yönetime, ABD Başkanı’na kafa tuttuğu, başına buyruk davrandığı, kötü örnek olduğu için sevmiyoruz…

Soykırımcı Netanyahu New York’a ayak basarsa tutuklatırım dediği için seviyoruz…

Eski ABD Başkanları Biden ve Obama’nın partisinden olduğu için sevmiyoruz…

Kimsesizlerin kimsesi olduğu için seviyoruz…

Muhafazakar/otoriter güçlü tek adam yönetimlerine karşı olduğu için sevmiyoruz…

Sevip sevmememizi gerektiren birçok neden daha var. Önümüzdeki günlerde de olacak… Sosyal demokratların, sosyalistlerin tavrı açık ve net; Mamdani’nin seçilmesini coşkuyla karşıladılar…Otoriter rejimlere karşı umut ışığı olarak gördüler.

Muhafazakar kesim kararını veremedi. Sevmekle, sevmemek arasında bocalıyorlar. Siyasal İslamcılar ise tamamen havlu atmış halde. Sunni değil, Şii ama sonunda Müslüman diye alkışlamak istiyorlar ama aynı zamanda komünist diye avuçlarını birbirleriyle buluşturamıyorlar… Bir insanın hem Müslüman hem de sosyalist olmasına akılları sırları ermiyor…

Çünkü bunca yıllık öğretilerine göre solcular, sosyalistler dinsizdir, imansızdır. Müslümanlıkla sosyalistlik bağdaşmaz. Çünkü onlar Allahsızdır. Bu öğretiyle yetişenler Mamdani’yi bir yere oturtamıyor… Sevsinler mi kızsınlar mı bilemiyorlar…

Müslümanım aynı zamanda sosyalistim diyen bir insanın Amerika gibi ülkede İslamofobi’nin güçlü olduğu kentte, El Kaide’nin saldırısıyla ikiz kulelerin yıkıldığı binlerce insanın öldüğü büyük acıların yaşandığı yerde nasıl belediye başkanı seçildiğini hayretle izliyorlar…

Radikal İslamcıların en büyük terör saldırısını gerçekleştirdi New York Müslüman başkan seçti…

Komünizmin en büyük tehlike olduğu öğretisiyle yetişen Amerikalılar başlarına sosyalist belediye başkanı getirdi…

Saplantıları, takıntıları, dogmatik inançları çöpe atıp düşünmenin zamanı değil mi?

Sosyalizmle İslam bir araya gelmez. Müslüman sosyalist olmaz diyenlere küçük bir not. İranlı İslam düşünürü/sosyolog Ali Şeriati şöyle demiş: 'Müslüman olamıyorsanız Marksist olun.'