Sergen Yalçın neden başaramadı? Beşiktaş nasıl yıkıldı

Aaah ah!

Beşiktaş'ı izledikçe rahmetli Muzaffer Akgün'ün o türküsü geliyor aklıma. Hatırlatayım:

Kara bahtım kem tahilim

Taşa bassam iz olur

Ağustosta suya girsem

Balta kesmez buz olur

Yüz yaşında bir yar sevsem

On üçünde kız olur

Ben feleğe neyledim

Kırdı kanadımı

Heder eyledi

Beşiktaş da öyle işte.

Her maçı ızdırap, her maçı sıkıntı!

Gitti Solskjaer geldi Sergen Yalçın.

Hadi buyurun burdan yakın!

Yine ilk yarıda Alanya'da değişen bir şey yok.

Ayaklarına gülle bağlanmış gibi ağır ağır oynayan futbolcular. Yine kırık kanatlar. Yine hücuma çıkamayan adamlar.

Hocaların hocası rahmetli Coşkun Özarı derdi ki;

"İyi futbol iyi futbolcularla oynanır. Yoksa ne yapsan nafile! Bir teknik direktörün takıma katkısı en fazla yüzde 30 olur! Gerisi oyunculardadır."

Elinde bu oyuncular olunca hoca Trapattoni olsa ne yazar!

İlk yarıda gördük ki Solskjaer de kanat oyuncuları istiyordu. Şimdi Sergen Yalçın da istiyordur herhalde.

Atağa çıkamayan, çabuk oynayamayan, geride top geveleyen, Alanyaspor baskı yaptı diye topu çıkaramayan bir takım.

Çok enteresandır; yeni transfer Djolo da ağırın ağırı çıktı iyi mi! Anlatmak yetmez, görmek gerek. Penaltı yaptırdığı pozisyonda adam onun o kadar arkasından gelip geçti ki; pes yani!

Şimdi tek tek saymayayım. Kendimi tutamayacağım ayıp olacak! Bunlar nasıl oyuncu yahu! Koskoca ilk 45 dakika pozisyon olmaz mı? Bir Orkun'un şutu var ceza sahası dışından; onu da kaleci kurtardı o kadar.

Herkes bekliyor ki Rafa Silva bir şey yapsın da iş bitsin! Bekleyin bakalım! Yapsa ne olacak; bu ağır takımı Sergen Yalçın nasıl ayağa kaldıracak?

Durun bakalım ikinci yarıda ne olacak?

Umut fakirin ekmeği ye Memet ye demişler!

Ne olacak ki, bir şey olmadı.

Sergen Yalçın oyuna Bilal Toura'yi aldı Beşiktaş biraz daha hareketlendi; bir iki pozisyon da yakaladı o kadar.

Golü ise yine Alanyaspor attı. Hem de Beşiktaş'ın eski futbolcusu Güven Yalçın'dı golü atan.

En iyisi ne yapalım yazıyı burada kapatalım.

Solskjaer gitti Sergen geldi, bir şey değişmedi şimdilik.

Sonra ne olacak; ona bakalım.