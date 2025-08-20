İsmail Saymaz

İsmail Saymaz

Selahattin Yılmaz’dan mektup: Alçak bir tezgah

Yayınlanma:

Bahçeli, dün zehir zemberek bir açıklama yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ve CHP lideri Özgür Özel’i ağır ifadelerle suçladı.

Fakat bombayı sona bıraktı.

Sabah gazetesi tarafından Fatih Keleş’in talimatıyla Aziz İhsan Aktaş’a yönelik suikast hazırlığı içinde olmakla suçlanan ve önceki gün tutuklanan Selahattin Yılmaz’a sahip çıktı.

“Dava arkadaşım ve ülküdaşımdır” dedi.

“İnanıyorum ki, masum ve suçsuz olduğu anlaşılacak” diyerek, Yılmaz’ın arkasında durdu.

“Ak toroslar çetesi Devlet Bahçeli’ye ayar veriyor” diyen CHP lideri Özel’e şu sözlerle yanıt verdi:

“Selahattin Yılmaz ismini temel alarak MHP’ye ayar verildiğini iddia etmek ise çok ağır bir bühtan, dayanaksız ve mesnetsiz bir uydurmadır. Kaldı ki MHP’ye ayar ve istikamet vermek hiç kimsenin yapabileceği bir şey değildir.”

O cümlenin muhatabı Özel değil

Bana sorarsanız…

Bu son cümlesinin muhatabı, Özel değil.

MHP lideri “Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla” misali Özel üzerinden mesaj veriyor.

Dün de yazdım.

Bahçeli, İBB’ye yönelik soruşturmaların artık tamamlanmasını, iddianame aşamasına geçilmesini, bu davanın ‘Terörsüz Türkiye’ sürecini gölgelememesini, toplumsal kutuplaşmanın kaynağı olmaktan çıkarılmasını istiyor.

MHP lideri Esenyurt ve Beylikdüzü belediye başkanları Ahmet Özer ve Mehmet Murat Çalık’ın tahliyesini gerekli görüyor. Bahçeli’nin ne düşündüğünü anlamak için MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın sosyal medya paylaşımlarına bakmak yeterli.

İddia o ki…

Yıldız’ın git gide sertleşen paylaşımlarının asıl hedefi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı.

Fakat Çağlayan, Bahçeli’nin beklediği adımları atmıyor.

Çağlayan’ın siyasi nitelikteki kararlarda Beştepe’den habersiz ve onaysız işlem yapmayacağı biliniyor.

Zaten var olduğu söylenen bu gerilime Yılmaz’ın tutuklanması da eklendi.

MHP’de belirsizliklere gebe bir bekleyiş var.

Bahçeli’nin “Dava arkadaşım ve ülküdaşımdır” dediği Yılmaz, bırakılacak mı?

Yoksa tutuklu mu kalacak?

O takdirde Bahçeli’nin tepkisi ne olacak?

Yılmaz: CHP’ye yarar

Olan bitene Selahattin Yılmaz da anlam veremiyor.

Yılmaz, Metris Cezaevi'ndeki ilk gününde avukatı aracılığıyla bana yolladığı mektubunda, Aziz İhsan Aktaş’ı vurdurtma suçlaması için “Akıl tutulması” diyor. Bu tezgahın, hem kendisini yıpratmak hem de Aktaş’ı sindirmek için kurulduğunu iddia ediyor.

Yılmaz, şunları söylüyor:

“Müslüman bir Türk milliyetçisi olarak Türk dünyasının bilge lideri abim sayın Dr. Devlet Bahçeli liderimin desteklemiş olduğu Cumhur İttifakı’na canımızla, başımızla, her türlü bağlıyız. Aziz İhsan Aktaş’ın doğru ya da yanlış bir kişi olup olmadığını tartışmak istemiyorum. Devlete ve hükümete faydalı bir iş yapıyorsa destekler, arkasında, önünde, yanında dururum. Aklı başında olan bir insan nasıl olur da benim onu vurdurtacağımı söyler? Kaldı ki onu vurdurtmam kimin işine yarar? Tabi ki CHP’ye yarar. Benim düşünceme göre CHP kliklerinin, (bu olayın) ses getirmesi adına bilinen bir kişiyi kullanması gerekirdi. Beni seçtiler. Bu tezgahta (amacın) hem beni yıpratmak hem Aktaş’ı benim adıma tehdit edip sindirmeye çalışarak, konuşmasını engellemek olduğunu düşünüyorum. Böyle bir akıl tutulması olabilir mi? Çok ciddi sağlık sorunu olan oğlum ile bu işi yapacağım söyleniyor. Bunu ancak alçaklar yapar. Oğlum Alperen Göktuğ bana ‘Baba sen kendini gözümün önünde öldür, ben bir ay daha fazla yaşayacağım’ dese gözümü bir an bile kırpmadan kendimi feda ederim. Bu zavallı alçak tezgahı düzenleyenler bu tezgahın içinde kalacak olanlardır.”

‘İnanılmaz bir kumpas’

Yılmaz, tutuklanmak üzere sevk edildiği İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği’nde, evinin yakınındaki akaryakıt istasyonunun bir ara satışa çıkarıldığını söylüyor. İstasyonu almayı düşünüp vazgeçtiğini anlatıyor. Sonradan Aktaş tarafından satın alındığını kaydediyor. “Operasyonlar olunca kapanmıştır. Bunu merak ettim ve birkaç kişiye sordum. ‘Operasyon yemişler’ diye bilgi aldım” diyor.

Yılmaz, suikast iddiası karşısında çok şaşkın…

Şöyle diyor:

“Aziz İhsan denilen kişi devletimize faydalı olmak için itirafçı olmuş. Bu adamı vurdurmam imkansızdır. Şu an suçsuz olduğumu nasıl anlatabilirim diye mücadele ediyorum. Siyasi görüşüm ve dini inancım olarak böyle bir adama zarar veremem. Burada ciddi bir şey var, çözemiyorum. Birisi bir tezgah kuruyor. Kurt kuzuyu yiyecek. Vurulan yoktur. Bir tokat dahi attığımız yoktur. Evine adam gönderdiğimiz yoktur. İnanılmaz bir kumpasın içindeyim.”

Keleş şüpheli değil

Bir tuhaflık olduğu muhakkak.

Sözde suikast soruşturması Aktaş’ın şikayetiyle başladı.

Aktaş, verdiği dilekçede, “hakkında beyanda bulunduğu kişiler tarafından ölüm listesine alındığını, kendisine ve ailesine saldırı yapılacağını, saldırının Selahattin Yılmaz ve çevresi tarafından gerçekleştirileceğini” söylemesi üzerine bu operasyon düzenlendi.

Sözde suikastin emrini verdiği iddia edilen Fatih Keleş, şüpheli değil.

İfadesi alınmadı.

Keleş, “Ne Aktaş’ı ne Yılmaz’ı tanırım” diyor.

Aktaş’ın, kendisi hakkında ifade vermediğini ekliyor.

Keleş’in Yılmaz’a hangi avukat aracılığıyla talimat gönderdiği belirsiz…

Yılmaz, bu ‘tezgahın’ arkasında CHP’nin olduğunu düşünüyor.

Elde yalnızca Aktaş’ın beyanları var.

Bugüne kadar, aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu onlarca CHP’linin tutuklanmasına neden olan Aktaş’ın beyanları şimdi Cumhur İttifakı’nı ve 19 Mart Operasyonu’nu destekleyen ülkücü bir kabadayıyı yakıyor.

Avukat Semra Ilık: Aktaş’la ailecek görüşürüz

Selahattin Yılmaz, suç örgütü liderliğiyle, avukat Cem Duman ve Semra Ilık ise örgüt yöneticiliğiyle suçlanıyor.

Özellikle Semra Ilık, ilginç bir profil.

Şanlıurfalı, 37 yaşında.

Geçmişte AK Parti’den milletvekili aday adayı olmuş.

‘Yılın Hukukçusu’ ödülü almış.

Aktaş’ı tanıdığını söyleyen tek şüpheli.

Aktaş’ı erkek kardeşinden ötürü tanıyormuş. (Ilık ile Ramazan Murat Aktaş’ın bir vakitler sevgili oldukları ileri sürülüyor.) Hatta Ilık, Aktaş’ın tüm kardeşlerinin telefonlarının kendisinde kayıtlı olduğunu kaydediyor.

Ilık, şunları söylüyor:

“Aktaş’ı 2017’den itibaren ailecek tanırım. Yakalandığı dönem kız kardeşi Avukat Melek Aktaş, abisini ziyaret etmemi istemişti. Yurt dışında bulunmamdan dolayı meslektaşlarımdan birini kendisiyle görüşmesi için gönderdim. Yurt dışından döndükten sonra Aktaş’ı bir kez cezaevinde ziyaret ettim. Aktaş’ın iddia ettiği suikaste yönelik bilgim yoktur. Böyle bir bilgim olsa ailecek görüştüğümüz için bunun bilgisini önce Emniyet’e, daha sonra ailesine verirdim.”

Ilık, Yılmaz ile ilk ve son kez 2023’te görüştüğünü kaydediyor. Bodrum’daki bu görüşmede, müvekkiline ait bir kafenin satışından kaynaklı ihtilafı konuştuklarını, aralarında gerginlik çıktığını anlatıyor. Yılmaz’ın, kendisini Cem Duman’a yönlendirdiğini belirtiyor. Duman’la da bir kez yüz yüze, birkaç kez de telefonla konuştuklarını ileri sürüyor.

“Yılmaz’la birlikte hareket etmem söz konusu olamaz. Aktaş’ın ifadesini okuduktan sonra şok oldum ve üzüldüm” diyor. Dosyada mağdur olduğunu ve itibar suikastiyle kariyerinin etkilendiğini savunuyor.

Önceki ve Sonraki Yazılar
İsmail Saymaz Arşivi

Ekrem İmamoğlu: Benim tutuklanmam ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine yönelik en büyük sabotajdır

 20 Ağustos 2025 Çarşamba 12:36

Selahattin Yılmaz: Bu bana karşı bir komplo

 19 Ağustos 2025 Salı 05:20

Sahte transkriptle üniversiteli olmuşlar

 18 Ağustos 2025 Pazartesi 05:30

Vatandaşlık vurgunu şebekesini muhasebeci Tarık çökertti

 11 Ağustos 2025 Pazartesi 09:01

Vatandaşlık vurgunu ile kara para aklandı

 09 Ağustos 2025 Cumartesi 05:26

Vatandaşlık vurgunu dört yıldır biliniyormuş

 05 Ağustos 2025 Salı 10:36

2691 yabancıya sahte rapor ve dekontla vatandaşlık satıldı

 04 Ağustos 2025 Pazartesi 05:36

Bu yılın yanmaz kıyafetleri Seyitgazi’den sonra dağıtıldı

 31 Temmuz 2025 Perşembe 09:49

İki Mehmetçik zehirlendi mi?

 29 Temmuz 2025 Salı 10:48

CHP’nin ‘Terörsüz Türkiye’ için kırmızı çizgileri

 28 Temmuz 2025 Pazartesi 05:30
SON YAZILAR
Şahin Aybek
ŞahinAybek
Eğitim Ekonomisi bilim dalı neden bu kadar önemlidir?
İsmail Pehlivan
İsmailPehlivan
Saray’dan ‘Saray Aleviliğine’ davet!..
İsmail Saymaz
İsmailSaymaz
Ekrem İmamoğlu: Benim tutuklanmam ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine yönelik en büyük sabotajdır
Fikret Bila
FikretBila
Kadının miras hakkı
Bahadır Özgür
BahadırÖzgür
Kim bu Avukat Semra Ilık? Alanya-KKTC arası helikopter trafiği
İsviçre'de kazanan çıkmadı: Beşiktaş tur şansını rövanşa bıraktı
Beşiktaş tur şansını rövanşa bıraktı
Taksici 'yol verme' tartışmasını yumruklu kavgaya çevirdi
Taksici 'yol verme' tartışmasını yumruklu kavgaya çevirdi
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı