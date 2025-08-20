Fikret Bila

Fikret Bila

Kadının miras hakkı

Yayınlanma:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kadın-erkek eşitliğini hedef alan bir konuşma daha yaptı.

Bu kez konu miras hakkıydı.

Erbaş, dini referanslarla kız çocuklarının erkek çocukların miras hakkının yarısına sahip olmaları gerektiğini anımsattı.

Türkiye’de şeriat düzenini savunanlar bu görüşü destekleyen birçok mesaj yayımladılar.

Türkiye’de kadınların yüz yıllık eşit miras hakkına, dini gerekçelerle karşı çıktılar.

Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmaları, erkeklerin bir lûtfu değil kadınların yüz yıllardır verdikleri mücadelenin bir sonucudur.

Atatürk, eşit miras hakkını da içeren kadın-erkek eşitliğini 1926 yılında Meclis’ten geçirdiği Medeni Kanun’la yasalaştırmıştır.

Şeriat özlemcileri şimdi kadının bu hakkına da göz dikmiş görünüyorlar.

Ancak Atatürk Cumhuriyeti’nde doğmuş büyümüş kadınların da erkeklerin de insan haklarından bir milim geri adım atılmasına izin vermeyeceklerini unutuyorlar.

Kadınların yüz yıllardır erkek egemenliğine, sömürüsüne karşı verdikleri mücadeleyi unutanlara anımsatmakta fayda var.

İnsanların yerleşik yaşama geçiş sürecinde önce taşınabilir şeyler üzerinde mülkiyet kurdukları bilinen tarihi bir gerçektir.

Topraktan önce, ekonomik hayvanlar üzerinde mülkiyet kuran insanlar, bu kontrol ve sonrasında tarıma geçişle üretim bolluğuna ulaşmışlardır.

Mülkiyetin ortaya çıkmasıyla birlikte savaşçı olarak yetişen erkekler, kadını da mülkiyetleri altına almış ve oluşturdukları kabile yaşamında kadının üretkenliğini ve emeğini sömürmeye başlamışlardır.

Kadının diğer yetenekleri yanında özellikle doğurganlıkları nedeniyle değer üretmeleri, kabileler arası evlenmelerde bir ekonomik karşılık verilmesini doğurmuştur.

Kabile halinde yaşayan toplumlarda gelin alınan aileye (o ailenin babasına) sığır sürüsü verilmeye başlanmıştır.

Sosyo-ekonomik gelişim sürecinde paranın ortaya çıkmasıyla, sığır veya toprak verilmesi gibi para da verilmiştir. Günümüz diliyle başlık parası olarak nitelenecek bu ödeme “sığır evliliğinde” olduğu gibi doğacak çocukların bedeli mahiyetindedir.

Daha sonraki aşamada ise kadının evlilik karşılığında alınan ekonomik değerle ilişkisi tamamen kesilmiş ve köleleştirilmiştir.

Toplumsal sürecin her aşamasında, erkek egemenliği altındaki kadının mülkiyet konusu yapılmasından kaynaklanan temel sorunu, özgürlüğünü kaybetmiş ve insan haklarından mahrum kalmış olmasıdır.

Yüzyıllar boyunca verilen demokrasi ve insan hakları mücadelesi kadının lehine sonuçlar vermişse de özellikle feodal kalıntıların varlığını sürdürdüğü yerlerde sorun devam etmektedir.

Kadın ve çocuk hakları sorununu çözmek, kadının özgür birey olmasını sağlamak ancak çağdaş eğitimin kırsal kesimlere de götürülmesi, özellikle kız çocuklarının okutulması, anne-babaların eğitilmesi, kadının ekonomik ve sosyal güvenceye kavuşturulmasıyla mümkündür.

Çocukların erişkin yaşa geldiklerinde özgür iradeleriyle evlilik kararı verebilmeleri kadının özgür olmasına bağlıdır.

Bu özgürlüğü sağlamak için çalışmak, demokratik, laik, sosyal, hukuk devletinin ve sivil toplum kuruluşlarının en önemli görevi olmalıdır.

21. yüzyılın ilk çeyreği sona ererken kız çocuklarının erkek çocukların miras hakkının yarısına sahip olması gerektiği savunulabiliyorsa Türkiye yüz yıl geriye götürülmek isteniyor demektir.

Bu durumun ortaya koyduğu bir gerçek de Türkiye’de kadın haklarını savunan derneklerin desteklenmesinin ne kadar önemli olduğudur.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Fikret Bila Arşivi

CHP'yi durdurma hamleleri

 18 Ağustos 2025 Pazartesi 05:05

Tunç Soyer’in açıklaması

 15 Ağustos 2025 Cuma 05:10

CHP’nin komisyona bakışı

 04 Ağustos 2025 Pazartesi 05:10

CHP ön almalı

 01 Ağustos 2025 Cuma 05:00

CHP'nin kurucu sorumluluğu

 30 Temmuz 2025 Çarşamba 05:00

Kamu kurumlarındaki gerileme

 28 Temmuz 2025 Pazartesi 05:10

Cezasızlık kural olunca

 25 Temmuz 2025 Cuma 05:07

Altan Öymen’in ardından

 23 Temmuz 2025 Çarşamba 05:00

CHP’ye cezaevi PKK’ya siyaset!

 18 Temmuz 2025 Cuma 05:07

15 Temmuz’un yıl dönümü

 16 Temmuz 2025 Çarşamba 05:05
SON YAZILAR
Şahin Aybek
ŞahinAybek
Eğitim Ekonomisi bilim dalı neden bu kadar önemlidir?
İsmail Pehlivan
İsmailPehlivan
Saray’dan ‘Saray Aleviliğine’ davet!..
İsmail Saymaz
İsmailSaymaz
Ekrem İmamoğlu: Benim tutuklanmam ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine yönelik en büyük sabotajdır
Fikret Bila
FikretBila
Kadının miras hakkı
Bahadır Özgür
BahadırÖzgür
Kim bu Avukat Semra Ilık? Alanya-KKTC arası helikopter trafiği
İsviçre'de kazanan çıkmadı: Beşiktaş tur şansını rövanşa bıraktı
Beşiktaş tur şansını rövanşa bıraktı
Taksici 'yol verme' tartışmasını yumruklu kavgaya çevirdi
Taksici 'yol verme' tartışmasını yumruklu kavgaya çevirdi
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı