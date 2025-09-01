MHP’nin Erdoğan’ı yeniden seçtirme formülü mü?

Son yıllarda siyaseti etkileyen bütün öneriler MHP’den yapılıp anında hayata geçtiği için MHP’li eski Meclis Başkanı İzgi’nin teklifine kulak kabarttım…

Kulak kabartmanın ötesinde ciddi ciddi düşündüm…

Çünkü…

DSP/MHP/ANAP’tan oluşan üçlü koalisyon 1999 depremi ve 2001 finans krizinin yarattığı tahribatı 2002 yılının ortasında onarmıştı. Büyüme ikinci çeyrekte yüzde 8,8 olmuştu. Bahçeli o yılın yaz ayında erken seçim istedi…

Sonuç; kendisi ve ortağı olduğu partiler Meclis dışı kaldı AKP tek başına iktidar oldu…

Aynı Bahçeli, AKP’nin iktidarı kaybettiği 2015 Haziran seçimlerinin gecesinde ‘hükümete ortak olmam, hükümette yer almam’ diyerek sistemi kilitledi. Seçimin yenilenmesinin aynı zamanda AKP’nin yeniden tek başına iktidar olmasının yolunu açtı…

MHP’nin milletvekili sayısı hazirandan kasıma 80’den 40’a düştü ama fark etmezdi. Çünkü MHP iktidar olmaya talip parti değil! Kenardan etkili olmayı seviyor!

2017 referandumuyla demokrasiden otokrasiye geçmemizin mimarı da Bahçeli’dir. Cumhurbaşkanı Anayasa’ya uymayarak suç işliyor bunu önlemek için Anayasa’yı Cumhurbaşkanı’na uyarlayalım diye tek adam rejimini getirdi… Oysaki bu modelin Türkiye’yi felakete sürükleyeceğini yıllarca anlatmıştı!...

180 derece döndü…

2018 baskın seçimin mimarı da Bahçeli’dir… AKP/MHP ikilisi İyi partinin palazlanmasından korktuğu için alel acele seçime gitti… Erken seçim çağrısını yapan 2002 yılında olduğu gibi yine Bahçeli’ydi…

Bu bilgiyi şunun için verdim. MHP kanadından gelen öneriler bir süre sonra hayata geçiyor…

MHP’li Ömer İzgi eski Meclis Başkanı sıfatıyla Milli Birlik, kardeşlik ve Demokrasi komisyonuna giderek görüşlerini açıkladı… Cumhurbaşkanı’nın Anayasa değişikliği yapılarak yedi yıl için Meclis’te seçilmesini önerdi…

Tercümesi şu…

Bu meclis Anayasa’yı değiştirsin Erdoğan’ı yedi yıl için bir kez daha bu Meclis tarafından Cumhurbaşkanı seçilsin…

Ömer İzgi’ye 85 yaşında aktif siyaseti bırakmış MHP’li diye bakmayın… Bahçeli’den habersiz bu öneriyi yapmadığını düşünüyorum…

Neden mi?

Erdoğan ‘tekrar seçilme gibi bir derdim yok’ deyince Bahçeli yine tarihi bir çıkış yapmıştı… Erdoğan’a seslenerek; ‘ayrılamazsın, Türk Milleti’ni yalnız bırakamazsın yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak seni görüyoruz’ diye seslenmişti…

Fakat, kurtarıcı liderin (!) ekonomiyi batırdığı, halkı yoksulluğa mahkum ettiği için yeniden seçilme şansı yok gibi…

Eee, ne olacak?

Halkın önüne sandık koymayacaklar mı?

Bahçeli’ye göre kurtarıcı olan lider bir dönem daha ülkeyi tek başına nasıl yönetecek?

MHP’li Ömer İzgi’nin önerisine bu açıdan bakarsanız önem taşıyor. Toplumu yavaş yavaş hazırlama, nabız yoklama, olta atma niyeti diye de okunabilir…

MHP’nin hukukçu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız Türkiye Barolar Birliği Başkanı’nın komisyonda yaptığı Anayasa’ya, Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmalı çağrısına tepki göstererek; bazı kurumların meseleyi anlamadığını söylemiş ve demişti ki; ‘Bu sürecin temel amacı, terör örgütü PKK’nın tüm uzantılarıyla birlikte, ön koşulsuz ve kalıcı biçimde silah bırakmasının sağlanması’

Ama aynı Feti Yıldız, MHP’li İzgi’nin cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili önerisine ne alaka komisyonun görevi bu değil diye karşı çıkmadı…

Demek ki Ankara’da siyasi yemek pişirmenin hazırlığı var…

Erdoğan’la bir dönem daha devam etmenin formülü aranıyor…

Anladığım bu…