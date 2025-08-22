Memleketi bu hale getirdiler

Gaziantep’in Şehitkamil Belediye Başkanı 50 zabıta memuru almak için ilan vermiş istediği şartlar şöyle:

Mimar olmak…

Elektrik mühendisi…

Çevre mühendisi…

Gıda mühendisi…

Makine mühendisi…

İnşaat mühendisi…

Jeoloji mühendisi…

Ziraat mühendisi…

Şehir ve bölge planlama mühendisi…

Peyzaj mimarı…

Veteriner…

İktisat, işletme ve kamu yönetimi bölümlerinden lisans mezunu olmak…

Alt alta sıraladım ki daha iyi anlaşılsın. Çünkü yöre halkı sadece üniversitelilere yer açtığı için ateş püskürüyor, ama haksızlık ediyorlar.

Neden mi?

Çünkü memleketin gerçeği bu. Bu meslekleri küçümsemiyorum zabıta memurluğunu da yabana atmış, sıradanlaştırmış değilim…

Ama elektrik mühendisliği ile zabıta memurluğu, veteriner diplomasıyla zabıta olmak uyuşmuyor…

23 yıllık Erdoğan iktidarı maalesef Türkiye’yi bu hale getirdi. Makine mühendisini, ziraat mühendisini, inşaat mühendisini ne iş bulurlarsa yapmaya mahkum etti…

Bunun iki sebebi var…

Birincisi: her kentte üniversite her ilçeye fakülte kurarak yüksek eğitimin içini boşalttı. Bina yaparak fakülte kurulacağını zannetti. İçine öğretim üyesi içine bilim koymayı unuttu veya önemsemedi…

Tıpkı devasa adalet sarayları yaptırıp içine adalet koymayı unuttuğu gibi… Veya adalet koymayı önemsemediği gibi…

İkincisi; İşsizlik öyle boyutlara ulaştı ki çok iyi eğitimliler bile evine ekmek götürebilmek için ne iş olursa yapar hale geldi.

Sadece birincisi değil, sadece ikincisi değil ikisi de başat etken…

AKP iktidarının yanlış politikası nedeniyle 6,5 milyon genç ne eğitimde ne işte. Tam rakam vereyim; 15-34 yaş grubunda olan 24 milyon 134 bin gencin yüzde 27’si yani 6 milyon 507 bininin ne olduğu belli değil…

İşsiz kayıtlarında yoklar…

Eğitim kayıtlarında yoklar …

Neredeler?

Milli Eğitim Bakanı mı, Aile Bakanı mı, Çalışma Bakanı mı, İç işleri Bakanı mı biri 6 milyon 507 bin gencin nerede olduğu sorusuna yanıt verse iyi olacak derim ama…

Vermezler… Çünkü umurlarında değil. Onlar için bu sayılar sadece istatistik!.. Başka anlamı yok…

Her kentte üniversite kurmakla övünüyorlar ama o kurdukları üniversitelerin diplomasını alanların iş bulamamaları umurlarında değil…

Yine rakam vereyim…TÜİK işsizlik oranını yüzde 8,6 açıkladı ya gerçeği yansıtmıyor. TÜİK akıl almaz kriterler koyarak işsizlik oranını Erdoğan’ın istediği seviyede tutuyor. Ama inkar edemeyecekleri durum şu: geniş tanımlı yani reel işsizlik oranı yüzde 32…

1997 yılında Küba’ya gittim. Havana’da bir otele yerleştik. Resepsiyon memuru Moskova’da atom mühendisliği okumuş bir gençti. Neden bu işi yapıyorsun dedim; Küba’da atom mühendisliğine ihtiyaç yok ki dedi. Ve ekledi; zaten işte yok. Dil bildiğim için resepsiyon memuru olabildim…

Türkiye’de aynı durumda…

Bu sebeple ilçe belediyesi rahatlıkla zabıta memuru için mühendis, veteriner, mimar, iktisat, işletme mezunu arıyor… Biliyor ki bu diplomalara sahip gençler koşa koşa gelecek…

Çünkü memlekette iş yok, aş yok…

En önemlisi adalet yok…

Daha önemlisi sorgu, sual yok, iktidar kanadında neden bu halde geldik diye sesini çıkaran yok. Çünkü keyiflerini kaçırmak istemiyorlar..