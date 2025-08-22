Fenerbahçe'nin yeni transferi Alvarez'in gizli özelliği: Sedat Kaya açıkladı

Mexico City’nin kuzeyinde, işçi sınıfının ağır adımlarla geçtiği sokaklarda, 24 Ekim 1997’de bir çocuk doğdu: Edson Omar Alvarez Velazquez.

Babası inşaatlarda çalışıyordu, annesi ev işleriyle uğraşıyordu. O evde para bol değildi ama umut boldu. Çünkü küçük Edson’un kalbinde bir topun ritmi atıyordu.

Çocukken zayıftı, cılızdı. Futbol sahalarında ilk gördüklerinde “bu çocuk oynayamaz” dediler. Ama o sahadan hiç çıkmadı. “El Machin” yani “dayanıklı, yılmaz” lakabını henüz o yaşlarda kazandı. Çünkü her darbeden sonra ayağa kalktı.

14 yaşında kapısından girdiği Club America, onun kaderini değiştirdi. Başta hocaları bile ona güvenmedi. Ama 2016’da A takıma çıktığında tüm şüpheler yerini alkışa bıraktı. 2018 Apertura finalinde attığı goller, Meksika’da onun adını ölümsüzleştirdi. Henüz 21 yaşında, ülkesinin şampiyonluk kahramanıydı.

86 maçta forma giyip 5 gol attı ve 1 Liga MX şampiyonluğu yaşadı.

2019’da hayatının en büyük yolculuğunu yaptı: Ajax transferi. 15 milyon avroluk bedel, sırtına ağır bir yük bindirdi. Hollanda’ya gittiğinde yalnızdı, dilini bilmediği bir ülkenin gri gökyüzü altında çoğu gece ağladı. Bavulunu toplayıp geri dönmeyi bile düşündü.

GİZLİ ÖZELLİĞİ: GÖRÜNMEZ DUVAR

Ama “El Machín” pes etmedi. Çalıştı, çalıştı ve sonunda Amsterdam Arena’da “görünmez duvar” oldu. 98 lig maçında 10 gol kaydetti, 2 Eredivisie ve 1 Hollanda Kupası kazandı.

2023 yazında rotası Londra oldu. West Ham United, onu 35 milyon sterline kadrosuna kattı. İngiltere futbolunun sertliğine kısa sürede alıştı. Taraftarlar kısa zamanda onun mücadelesine aşık oldu. Tribünlerde adı “savaşçı” olarak anılmaya başlandı.

2017’de ilk kez giydiği Meksika Milli Takım forması, onun onur nişanıydı.

2019 ve 2023 Gold Cup zaferleri… 2025 Gold Cup finalinde attığı o unutulmaz gol… Ve “Altın Top” ödülü.

O an, Tlalnepantla sokaklarında top koşturan çocuğun hayali, tüm Meksika’nın gururuna dönüşmüştü.92 maçta 7 gol attı; 3 CONCACAF Gold Cup şampiyonluğu ve 1 Nations League zaferinde rol aldı.

Yeşil sahanın dışında ise sakin, mütevazı bir hayatı var. İspanyol şarkıcı Sofía Toache ile kurduğu aile, küçük kızı Valentina ile tamamlandı. Dövmelerinde ailesinin izlerini taşırken, röportajlarında “hayatımın en büyük hediyesi babalık” diyor.

Edson Alvarez sadece bir futbolcu değil; azmin, sabrın ve aileye bağlılığın sembolü. Oyununu hep aynı cümleyle tarif ediyor.

“Ben sahada özgür değilim, özgürlük arkadaşlarımın. Ben onların güvenliği için buradayım.”

Şimdi Kadıköy'de, sarı lacivertli formayla takımın güvenliği için sahaya çıkacak.