Sedat Kaya

Sedat Kaya

Fenerbahçe'nin puan kaybettiği maçta kazandığı şeyi açıkladı

Yayınlanma:

Olmadı… Bu kez olmadı.
Kadıköy’ün ışıkları altında Fenerbahçe kazanamadı ama sahada başka bir şey gördük. Ölçülü bir sabır savaşı, diş geçirmesi zor bir rakip ve gecenin sonunda elde kalan genç bir yıldız.

Sarı-Lacivertliler karşılarında sadece kapanan değil; disiplinle nefes alan, organize bir makine buldu. Ferencvaros öyle bir savunma kurgusu kurdu ki, yakın temas presiyle pas kanallarını kapattı, alanları daralttı, Fenerbahçe’nin oyun aklını adeta kıskaca aldı.
Topa hâkim başlayan Fenerbahçe, ilk yarı boyunca ritmi yükseltmeyi başaramadı. Tempoyu artıracak o kıvılcım bir türlü gelmedi. Ferencvaros’un ördüğü duvarda en ufak bir çatlak bile oluşturulamadı.

Kadıköy'de kazanan yok: Fenerbahçe Ferencvaros ile yenişemediKadıköy'de kazanan yok: Fenerbahçe Ferencvaros ile yenişemedi

En-Neysri ve Brown’ın yarım fırsatları, Asensio ile Talisca’nın çerçeveyi bulmayan şutları… Hepsi birer “deneme” olarak kaldı.

Ve futbolun kadim cilvesi:
Kendi yarı sahasına çekilen Ferencvaros devre boyunca sadece iki kez geldi, ikisi de direkte patladı. Kadıköy bir anlığına nefes almayı unuttu; direkler ise Fenerbahçe’nin beklenmedik koruyucusu oldu.

İkinci yarı üçlü hamleyle başladı: Mert, Duran ve Nene…
Bu taze kan tribünleri ayağa kaldırdı, tempo yükseldi, oyun rakip sahaya yıkıldı. Kadıköy “şimdi geliyor” diye gerilirken golü bulan yine Ferencvaros oldu.
Bir korner, bir yükseliş ve Varga’nın kafası…
Stadın üzerine bir anda ağır bir sessizlik çöktü.
Ama son haftaların Fenerbahçe’si artık başka: Geriye düşünce dağılmayan, aksine bilenip oyuna yeniden tutunan bir takım.
Golden sadece üç dakika sonra Talisca sahneye çıktı, tabelayı eşitledi, tribünlere umut serpti.

2024/11/08/hbfb.jpg

Nene’nin mükemmel şutu üst direkte patlamasa, kaleci iki kez “imkânsızı” çıkarmasa hikâye başka yazılacaktı.
Talisca’nın füzesi, Oğuz’un köşeye giden vuruşu… Hepsine Ferencvaros kalecisinin parmak uçları “dur” dedi.

Ama gecenin sonunda Fenerbahçe’nin kazandığı çok değerli bir şey vardı.
21 yaşındaki Yiğit Efe.
Sahada kaldığı 75 dakika boyunca adeta görünmez bir set gibiydi.
Havadan, yerden, geniş alanda, dar alanda… Ferencvaros hücumcularına tek bir geçit bırakmadı.
Soğukkanlılığı, zamanlaması ve pozisyon bilgisiyle savunmanın dengesi onun üzerinden kuruldu.
Skor yazılmadı belki ama Yiğit Efe’nin adı gecenin defterine kalın harflerle yazıldı.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Sedat Kaya Arşivi

Okan Buruk: Hakemi bırak felsefeye bak

 26 Kasım 2025 Çarşamba 10:39

Galatasaray'daki asıl sorunu açıkladı: Kimse bahanelere sığınmasın

 25 Kasım 2025 Salı 22:49

Fenerbahçe'de büyük değişim: Tedesco'yu gördünüz mü çok bilmişler

 24 Kasım 2025 Pazartesi 09:59

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren ismi açıkladı: Eleştirenlerin kulaklarını çınlattı

 23 Kasım 2025 Pazar 22:04

Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçından çıkarması gereken dersi açıkladı

 22 Kasım 2025 Cumartesi 22:16

Koca devlet bir tuvaleti nasıl yıkamaz: Aydın Ayayaydın'ın VİP tuvaleti kozmik oda mı?

 19 Kasım 2025 Çarşamba 13:23

Milliler matadoru çaresiz bıraktı: Helal olsun bizim çocuklara

 19 Kasım 2025 Çarşamba 00:53

AKP'li Ayaydın'ın hukuki dokunulmazlığı mı var?

 18 Kasım 2025 Salı 10:13

Ferhat Gündoğdu oteldeki kadınlar ve hakemler: Türk futbolunun en kirli sırrı

 17 Kasım 2025 Pazartesi 10:34

Milan Skriniar'ın sırrını açıkladı

 16 Kasım 2025 Pazar 12:26
SON YAZILAR
Sedat Kaya
SedatKaya
Fenerbahçe'nin puan kaybettiği maçta kazandığı şeyi açıkladı
Ayşenur Arslan
AyşenurArslan
Islak mendil devrimi
İsmail Saymaz
İsmailSaymaz
Altaylı kararı gazetecilere tehdit, muhaliflere gözdağı
Mehmet Tezkan
MehmetTezkan
Ülke dar geçitte!
İsmail Pehlivan
İsmailPehlivan
Cemevleri çıkar odaklarının elinde mi?
Fenerbahçe'nin puan kaybettiği maçta kazandığı şeyi açıkladı
Fenerbahçe'nin puan kaybettiği maçta kazandığı şeyi açıkladı
3 kardeş tavuk yedi biri hayatını kaybetti: Neslinur'un ölümünde 'fare zehri' şüphesi
3 kardeş tavuk yedi biri hayatını kaybetti: Neslinur'un ölümünde 'fare zehri' şüphesi
Kadıköy'de kazanan yok: Fenerbahçe Ferencvaros ile yenişemedi
Kadıköy'de kazanan yok: Fenerbahçe Ferencvaros ile yenişemedi
Papa için İznik'e gitmişti: Mehmet Ali Ağca 14. Leo gelmeden polis eşliğinde şehirden çıkarıldı
Papa için İznik'e gitmişti: Mehmet Ali Ağca 14. Leo gelmeden polis eşliğinde şehirden çıkarıldı