Fenerbahçe'nin puan kaybettiği maçta kazandığı şeyi açıkladı

Olmadı… Bu kez olmadı.

Kadıköy’ün ışıkları altında Fenerbahçe kazanamadı ama sahada başka bir şey gördük. Ölçülü bir sabır savaşı, diş geçirmesi zor bir rakip ve gecenin sonunda elde kalan genç bir yıldız.

Sarı-Lacivertliler karşılarında sadece kapanan değil; disiplinle nefes alan, organize bir makine buldu. Ferencvaros öyle bir savunma kurgusu kurdu ki, yakın temas presiyle pas kanallarını kapattı, alanları daralttı, Fenerbahçe’nin oyun aklını adeta kıskaca aldı.

Topa hâkim başlayan Fenerbahçe, ilk yarı boyunca ritmi yükseltmeyi başaramadı. Tempoyu artıracak o kıvılcım bir türlü gelmedi. Ferencvaros’un ördüğü duvarda en ufak bir çatlak bile oluşturulamadı.

Kadıköy'de kazanan yok: Fenerbahçe Ferencvaros ile yenişemedi

En-Neysri ve Brown’ın yarım fırsatları, Asensio ile Talisca’nın çerçeveyi bulmayan şutları… Hepsi birer “deneme” olarak kaldı.

Ve futbolun kadim cilvesi:

Kendi yarı sahasına çekilen Ferencvaros devre boyunca sadece iki kez geldi, ikisi de direkte patladı. Kadıköy bir anlığına nefes almayı unuttu; direkler ise Fenerbahçe’nin beklenmedik koruyucusu oldu.

İkinci yarı üçlü hamleyle başladı: Mert, Duran ve Nene…

Bu taze kan tribünleri ayağa kaldırdı, tempo yükseldi, oyun rakip sahaya yıkıldı. Kadıköy “şimdi geliyor” diye gerilirken golü bulan yine Ferencvaros oldu.

Bir korner, bir yükseliş ve Varga’nın kafası…

Stadın üzerine bir anda ağır bir sessizlik çöktü.

Ama son haftaların Fenerbahçe’si artık başka: Geriye düşünce dağılmayan, aksine bilenip oyuna yeniden tutunan bir takım.

Golden sadece üç dakika sonra Talisca sahneye çıktı, tabelayı eşitledi, tribünlere umut serpti.

Nene’nin mükemmel şutu üst direkte patlamasa, kaleci iki kez “imkânsızı” çıkarmasa hikâye başka yazılacaktı.

Talisca’nın füzesi, Oğuz’un köşeye giden vuruşu… Hepsine Ferencvaros kalecisinin parmak uçları “dur” dedi.

Ama gecenin sonunda Fenerbahçe’nin kazandığı çok değerli bir şey vardı.

21 yaşındaki Yiğit Efe.

Sahada kaldığı 75 dakika boyunca adeta görünmez bir set gibiydi.

Havadan, yerden, geniş alanda, dar alanda… Ferencvaros hücumcularına tek bir geçit bırakmadı.

Soğukkanlılığı, zamanlaması ve pozisyon bilgisiyle savunmanın dengesi onun üzerinden kuruldu.

Skor yazılmadı belki ama Yiğit Efe’nin adı gecenin defterine kalın harflerle yazıldı.