Kadıköy'de kazanan yok: Fenerbahçe Ferencvaros ile yenişemedi

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Ferencvaros ile karşılaştı.

KADIKÖY'DE KAZANAN ÇIKMADI

Mücadele, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Fenerbahçe'nin golünü 69. dakikada Anderson Talisca atarken, konuk takım golü 66. dakikada Varga ile buldu.

FENERBAHÇE 10 KİŞİ KALDI

Sarı-lacivertlilerde Jhon Duran, 90+1'de yaptığı hareket sonrası gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Fenerbahçe'de ilk yaşandı

Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 8 yaptı ve maç fazlasıyla 14. sıraya yükseldi.

Ferencvaros ise 11 puanla 4. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Talisca, Asensio'yla verkaç yapıp ceza yayı üzerinden sert vurdu ancak kaleci Dibusz topu kontrol etti.

24. dakikada Oğuz Aydın'ın pasında topu alan Asensio, ceza sahası dışı sağ çaprazından sert vurdu, kaleci Dibusz bu pozisyonda da yine tehlikeyi önledi.

33. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Asensio'nun rakibinden sıyrılıp uzaktan sert vuruşunda, Dibusz uzanarak meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı.

35. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Kerem Aktürkoğlu ön direğe ortaladı. Bu noktaya hareketlenen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

40. dakikada Ferencvaros etkili geldi. Makreckis'in kullandığı uzun taç atışında Archie Brown'dan topu kapan Varga, sağdan kale sahasına girip Yusuf Bamidele'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda, direğe çarpan top yandan auta çıktı.

45. dakikada Ferencvaros gole yaklaştı. Zachariassen'in kafayla indirdiği topu alan Yusuf Bamidele, ceza sahasına girer girmez plase bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri geldi.