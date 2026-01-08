Dünya şampiyonu Fenerbahçe'de: İmzayı attı yeni görevi belli oldu

Fenerbahçe'nin eski sporcularından Dünya ve Avrupa Şampiyonu Ramil Guliyev, Atletizm Şubesinin yeni sorumlusu oldu.

Fenerbahçe, atletizm şube sorumluluğuna dünya ve Avrupa şampiyonu Ramil Guliyev'in getirildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Ramil Guliyev'i açıkladı

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Dünya ve Avrupa Şampiyonu apoletli sporcumuz Ramil Guliyev, Atletizm Şubemizin yeni sorumlusu oldu.
Kulüp binamızda gerçekleştirilen imza töreninde Atletizm Şubemizden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Ozan Vural ile Amatör Şubeler Koordinatörümüz Yüksel Seçkin Saruhan da yer aldı.

2024/11/08/hbfb.jpgYeni Şube Sorumlumuz Ramil Guliyev’e görevinde başarılar diliyor; Kulübümüze ve Atletizm Şubemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz''

RAMIL GULIYEV KİMDİR?

Ramil Guliyev, 29 Mayıs 1990'da Azerbaycan Bakü'de dünyaya geldi.
2011 yılında Türk vatandaşı olmuştur.
Londra'da düzenlenen 2017 Dünya Şampiyonası'nda 200 metre final yarışında 20,09'luk derecesiyle 1. olarak Türkiye'ye bu alanda ilk altın madalyayı getiren isim olmuş ve tarihe geçmiştir.

