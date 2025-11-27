Fenerbahçe'de ilk yaşandı

Genç teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başlattığı Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues'i sarı kart cezaları nedeniyle kadroya alamadı. 40 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yanı sıra Mert Müldür, Levent Mercan, Dorgeles Nene ve Jhon Duran'ı ise yedek soyundurdu.

İtalyan teknik adam, söz konusu futbolcuların yerine ise ilk 11'de Nelson Semedo, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Edson Alvarez, Oğuz Aydın, Anderson Talisca ve Youssef En-Nesyri'yi sahaya sürdü.

Galatasaray'ı Fenerbahçe derbisi öncesi üzecek haber

Fenerbahçe'de ayrıca İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Sebastian Szymanski, Kamil Efe Üregen ve Haydar Karataş yedekler arasında bulundu.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezaları bulunan Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues'in yanı sıra sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü takımını yalnız bıraktı.

Öte yandan Fenerbahçe, Avrupa listesinde yer almayan Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz ve Mert Hakan Yandaş ile kadro dışı kararı alınan İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun'dan da faydalanamadı.

YİĞİT EFE DEMİR İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yiğit Efe Demir, sarı-lacivertli formayla ilk kez bir resmi karşılaşmada ilk 11'de görev aldı.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord karşısında son bölümde oyuna dahil olan Yiğit Efe, ligde ise süre bulamamıştı.

Domenico Tedesco, savunmada Jayden Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü'nün yokluğunda 21 yaşındaki oyuncuyu ilk 11'de değerlendirdi.

ORTA ALANDA TERCİH ASENSIO

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Ferencvaros karşısında Marco Asensio'yu orta alanda görevlendirdi.

İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues'in cezası, Sebastian Szymanski'nin de hazır olmaması nedeniyle 40 yaşındaki çalıştırıcı, "10" numarada görevlendirdiği İspanyol yıldızı Ferencvaros karşısında "8" numarada oynattı.

SYZMANSKI YEDEK SOYUNDU

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, Ferencvaros maçında kadroya dahil edildi.

Milli arada yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan ve Çaykur Rizespor müsabakasında takımını yalnız bırakan Szymanski, Ferencvaros müsabakasında yedek soyundu.

ALTYAPIDAN 2 İSİM KULÜBEDE

Fenerbahçe'de ceza ve sakatlıklardan oluşan eksiklik nedeniyle Ferencvaros karşısında altyapıdan 2 oyuncu kadroya dahil edildi.

Sarı-lacivertlilerde 17 yaşındaki oyunculardan stoper Kamil Efe Üregen ile sol kanat Haydar Karataş, Tedesco'dan forma bekledi.

FENERBAHÇE FERENCVAROS YÖNETİCİLERİNİ YEMEKTE AĞIRLADI

Fenerbahçe Kulübü, Ferencvaros yöneticilerini ve UEFA delegesini yemekte ağırladı.

Çengelköy'de bulunan bir restoranda gerçekleştirilen dostluk yemeğine yönetim kurulu üyeleri Taner Sönmezer, Gürhan Taşkaya, Serhan Yılmaz ile Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Terzi, Ferencvaros Başkanı Gabor Kubatov, yönetim kurulu üyeleri ve UEFA Delegesi Aleksandra Pejkovska katıldı.

Yemeğin ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.