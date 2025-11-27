Galatasaray'ı Fenerbahçe derbisi öncesi üzecek haber
Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Sallai ile ilgili PFDK'nın aldığı karar belli oldu.
Süper Lig'de Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile oynadığı maçta 90+4'te kırmızı kart gören Roland Sallai'nin cezası belli oldu.
2 MAÇTA FORMA GİYEMEYECEK
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Sallai'ye rakip sporcuya yönelik ciddi faulünden dolayı 2 resmi müsabakadan men cezası verdi.
İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI
PFDK tarafından yapılan açıklamada, ''Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu ROLAND SALLAI’nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir'' ifadeleri kullanıldı.
FENERBAHÇE DERBİSİNDE YOK
28 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde ve 5 Aralık Cuma günü Samsunspor maçında yer alamayacak.
