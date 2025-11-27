PFDK Ederson kararını açıkladı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile oynadığı maç sonrası PFDK'ya sevk edilen Ederson ile ilgili karar resmen açıklandı.

Fenerbahçe'nin file bekçisi Ederson, Çaykur Rizespor ile oynanan maçta yaptığı hareket sonrası tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilmişti.

Yapılan açıklamada, "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün futbolcusu EDERSON SANTANA DE MORAES’in aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadeleri yer almıştı.

Obradovic'in istifası reddedildiObradovic'in istifası reddedildi

İŞTE PFDK'NIN EDERSON KARARI

PFDK, Ederson ile ilgili alınan kararı açıkladı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu EDERSON SANTANA DE MORAES hakkında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, karar verilmiştir.

GALATASARAY DERBİSİNDE OYNAYABİLECEK

Bu kararın ardından Ederson, 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray maçında forma giyebilecek.

