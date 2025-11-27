Obradovic'in istifası reddedildi

Yayınlanma:
Partizan Basketbol Takımı'ndan istifa eden Obradovic'in istifası kabul edilmedi ve yönetim kurulu deneyimli teknik adamdan bu kararı bir kez daha düşünmesini istedi.

Sırbistan temsilcisi Partizan Basketbol Takımı, başantrenör Zeljko Obradovic'in istifasının kabul edilmediğini ve deneyimli teknik adamdan kararını bir kez daha gözden geçirmesinin istendiğini duyurdu.

''GÖREVİNE DEVAM ETMESİNİ İSTEDİ''

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun acil olarak toplandığı belirtilerek, "Yönetim kurulu, başkan Ostoja Mijailovic'in önerisiyle, Zeljko Obradovic'in istifasını kabul etmeme ve ona koşulsuz destek verme kararı aldı. Kulüp, Obradovic'ten istifasını bir kez daha gözden geçirmesini ve görevine devam etmesini istedi." ifadeleri kullanıldı.

Tesisten kaçmıştı: Sivasspor'dan Campos açıklamasıTesisten kaçmıştı: Sivasspor'dan Campos açıklaması

Daha önce 1991-1993 yıllarında Partizan'ı çalıştıran Sırp başantrenör, 2021'de ikinci kez takımın başına geçmişti.

FENERBAHÇE'DE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Obradovic, kariyeri boyunca Partizan, Joventut, Real Madrid ve Fenerbahçe'de birer, Panathinaikos'ta 5 olmak üzere Avrupa Ligi'nde 9 kez şampiyonluk elde ederek Avrupa basketbolunun efsaneleri arasına girdi.

Partizan, bu sezon Avrupa Ligi'nde yaptığı 13 maçta 4 galibiyet ile 9 mağlubiyet yaşadı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

