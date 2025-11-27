Tesisten kaçmıştı: Sivasspor'dan Campos açıklaması

Tesisten kaçmıştı: Sivasspor'dan Campos açıklaması
Yayınlanma:
Sivasspor, kulüp tesislerini terk eden futbolcusu Luan Campos ile ilgili açıklama yaptı.

1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, izinsiz bir şekilde kulüp tesislerini terk eden kanat oyuncusu Luan Campos'un sosyal medya paylaşımının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

YALANLAMA GELDİ

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Campos'un, sosyal medya aracılığıyla, iki aylık alacağının ödenmediği, bu nedenle sözleşmesini feshettiği yönündeki ifadesinin doğru olmadığı belirtildi.

Çağdaş Atan yaşanan sıkıntıyı açıkladıÇağdaş Atan yaşanan sıkıntıyı açıkladı

Kulüp ile futbolcu arasında iddia edildiği şekilde herhangi bir ücret alacağı bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca feshe ilişkin süreçte uygulanması gereken mevzuat hükümlerinin futbolcu tarafından yerine getirilmediğini önemle belirtiriz. Bu doğrultuda yapılan fesih bildirimi, hukuken geçerli ve haklı bir nedene dayanmamaktadır.

Kulübümüzün hak ve menfaatlerini korumak amacıyla yetkili merciler nezdinde futbolcu hakkında gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

