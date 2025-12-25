Enes Ünal İspanya'da paylaşılamıyor

İngiltere'de Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes Ünal'a 8 kulüp talip oldu.

Yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrası 10 ay sahalardan uzak kalan ve geri dönen Enes Ünal, Bournemouth'ta forma şansı bulmakta zorlanıyor.
Kasım ayında sahalara dönen Enes, 6 maçta forma giymesine rağmen 61 dakika süre alabildi.

Uzun süre futboldan uzak kalan Enes Ünal, sonradan oyuna dahil olduğu West Ham United maçında takımına beraberliği getiren golü atmıştı. Ancak bu maçtan sonra fazla forma şansı bulamadı.

Fenerbahçe 128 milyon euroluk dev anlaşmayı KAP'a bildirdi

İSPANYA'DA PAYLAŞILAMIYOR

Düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen 28 yaşındaki futbolcuya İspanya La Liga'dan talipler çıktı.

8 TAKIM İLGİLENİYOR

AS gazetesinde yer alan habere göre; Dünya Kupası öncesi form tutmak ve milli takıma seçilmek isteyen Enes Ünal ile La Liga'dan Girona, Real Sociedad, Valencia, Real Betis, Sevilla, Oviedo, Rayo Vallecano ve Getafe ilgileniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

