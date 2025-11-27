Çağdaş Atan yaşanan sıkıntıyı açıkladı

Çağdaş Atan yaşanan sıkıntıyı açıkladı
Yayınlanma:
Konyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Çağdaş Atan, antrenman öncesi açıklamalar yaptı.

Teknik direktör Çağdaş Atan, yeşil-beyazlı ekibin Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmanından önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un, ligin en organize takımlarının başında geldiğini ifade eden Atan, "Trabzonspor, iyi bir topa sahip olma takımı. Bildiğiniz gibi formasyonları çok iyi yerine getiren bir takım. Maç analizini yaparak son iki günde de taktiksel anlamda hazırlığımızı tamamladık. Umudumuz yüksek, oyuncularıma güveniyorum. Çok çalışkan bir oyuncu grubuyla çalışıyorum. Maçı çok önemsiyoruz. Çok iyi ve güçlü bir oyun oynamak istiyoruz." diye konuştu.

''SIKINTI VAR''

Atan, yönetimle uyum içinde olduklarının altını çizerek, "Bana göre bu sene alınan oyuncularda hiçbir problem yok. Transferlerde başarı yüzdesi gayet yüksek. Bence burada elden çıkarılmayan veya alınmayan oyuncularla ilgili sıkıntı var. Bu bir teknik adam veya bütçe tercihi olabilir. Bunlar artık geçmişte kaldı. O yüzden ortak bir şekilde hareket ettiğimizi, çok yoğun bir şekilde çalıştığımızı söyleyebilirim." dedi.

JİN-HO JO: ONLAR DESTEK VERDİKÇE GÜVENİM GİDEREK ARTIYOR

Yeşil beyazlı oyuncu Jin-Ho Jo da iyi bir rakibe karşı oynanacaklarını ve kazanma arzusunu göstereceklerini belirterek, agresif, ne yaptığını bilen bir oyun sonunda deplasmandan 3 puanla dönmek istediklerini aktardı.

Taraftarın son haftalarda kendisine gösterdiği desteğe ilişkin ise Jo, "Taraftara çok teşekkür ederim. Onlar destek verdikçe güvenim giderek artıyor. Taraftarımızdan tüm takıma destek vermelerini istiyorum. Takım olarak elimizden geldiğince katkı vereceğiz." dedi.

ANTRENMAN

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Atan yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

